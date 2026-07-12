中年好聲音4｜范子睿挑戰《十面埋伏》 評審狠批冇氣 網民質疑揀錯歌
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《中年好聲音4》11強淘汰賽今晚播出，曾被封為「頭號殺手」的35歲選手范子睿挑戰陳奕迅經典《十面埋伏》，惟評審意見卻與上次截然不同，最終僅獲85分，與之前5燈全亮的風光形成強烈反差。
范子睿挑戰《十面埋伏》評審意見兩極化
今集主題為「我們都是這樣失戀的」，11強選手各自演繹經典失戀歌曲，當中范子睿選擇以陳奕迅的《十面埋伏》應戰。然而張佳添評價指他「很有心機去唱，但就沒氣」，海兒亦認為開首Free Tempo部分令拍子不穩定，最終范子睿只獲得85分，與早前憑《給自己的歌》技驚四座、獲封「頭號殺手」的表現判若兩人。
梁漢文任嘉賓評審劉倬昕以知音人身份亮相
今集邀得「情歌王子」梁漢文擔任嘉賓評審，而知音人則由劉浩龍及憑《正義女神》「惡魔少年高成彬」一角爆紅的劉倬昕出任。賽制方面，最低分3位選手將跌入待定區，評審隨後「退庭投票」淘汰1位選手，10強名單正式誕生。同場其他選手亦各展所長，包括尤淑情演唱容祖兒《痛愛》、陳旭培唱陳奕迅《阿士匹靈》、蔡宓婕獻唱林峯《愛在記憶中找你》、尹景順演繹孫燕姿《我不難過》、鄭家聲挑戰側田《KONG》及鄭仲豪唱出陳奕迅《不來也不去》。
金鐘獎得主范子睿曾被周國豐封為頭號殺手
范子睿來頭絕不簡單，他現為廣東省流行音樂協會理事，更曾奪得第八屆中國音樂金鐘獎流行音樂大賽全國優秀獎。早前他以李宗盛《給自己的歌》參賽時獲5燈全亮，評審周國豐當時直言：「本來李宗盛歌曲係必死無疑，但今季100強入面唱李宗盛係強到不得了。你將人性唱咗出嚟，之前有好多『大魔王』，今季呢個係『頭號殺手』。」如今85分的成績，令外界關注他能否順利留在10強。
網民熱議頭號殺手失準質疑選曲策略出問題
節目播出後隨即引發網民討論，不少觀眾對范子睿今次表現感到意外，有網民留言「頭號殺手都有失手嘅時候」，亦有人認為「《十面埋伏》節奏太快唔適合佢風格，應該繼續揀抒情歌」，更有網民直指「85分對佢嚟講已經係警號」。究竟范子睿能否避過淘汰危機，成功殺入10強，成為觀眾最關注的懸念。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期