中年好聲音4｜頭號殺手范子睿失準遭淘汰！爆喊感謝太太惹哭戰友

《中年好聲音4》昨晚（12日）迎來殘酷的淘汰時刻！一直被視為「頭號殺手」的實力唱將范子睿，因表現失準奪得全晚最低分，最終無緣晉級，成為《中4》第11名。他在發表感言時，憶及昔日輝煌及感謝太太支持時，終忍不住在台上爆喊，場面極度感人！