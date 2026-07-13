中年好聲音4｜頭號殺手范子睿失準遭淘汰！爆喊感謝太太惹哭戰友
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《中年好聲音4》昨晚（12日）迎來殘酷的淘汰時刻！一直被視為「頭號殺手」的實力唱將范子睿，因表現失準奪得全晚最低分，最終無緣晉級，成為《中4》第11名。他在發表感言時，憶及昔日輝煌及感謝太太支持時，終忍不住在台上爆喊，場面極度感人！
演唱《十面埋伏》失準 奪全晚最低85分
在昨晚的比賽中，「頭號殺手」范子睿選唱了《十面埋伏》，未知是否壓力太大，他的表現被評審指過於繃緊，導致拍子及氣息都出現失準情況，未能發揮應有水準。最終，他只獲得全晚最低的85分。經過五位評審「退庭商議」後，大會宣佈范子睿無緣晉級，正式告別《中年好聲音4》的舞台。這個結果讓不少觀眾感到意外，也為這位實力唱將的離開感到可惜。
發表感言一度哽咽 憶述5燈輝煌終爆喊
面對淘汰結果，范子睿在台上發表告別感言。他一開口便已忍不住哽咽，坦言：「原來係講唔到嘢……」他首先感謝一路上幫助過他的人，包括節目組每一位的照顧。當他講到自己首次踏上《中4》舞台，便一舉奪得5燈獲得肯定時，昔日的輝煌與此刻的失落形成強烈對比，子睿終於情緒崩潰，在台上忍不住爆喊，並特別感謝一直默默支持他的太太，場面令人心酸。
戰友哭成淚人 網民大嘆不捨
范子睿的真情流露，讓台下的所有戰友都深受感動，紛紛哭成淚人，場面十分感人，足見他們在比賽過程中建立了深厚的友誼。節目播出後，不少網民都對子睿的離開表示不捨，留言道：「好可惜！佢係我心目中嘅實力唱將！」、「比賽真係好殘酷，見到佢喊我都忍唔住喊埋一份！」、「佢喊住多謝老婆嗰下真係好感動，好男人！」、「希望佢唔好放棄音樂，繼續唱落去！」、「雖然今次失準，但你之前嘅表演我哋唔會忘記！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期