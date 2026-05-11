中年好聲音4｜范子睿揭父隱瞞心臟病險死！淚崩獻唱：等我嚟照顧你
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《中年好聲音 4》昨晚再掀高潮，「頭號殺手」范子睿在台上驚爆與父親一度失聯，更揭開父親為免他擔心，竟隱瞞心臟重病、與死神擦身而過的往事！他藉著歌曲《只怕不夠時間看你白頭》向父親真情告白，一句「等我嚟照顧你」感動全場，究竟這段疏離的父子情背後藏著多少辛酸？
范子睿驚揭與父失聯 父親心臟出事竟隱瞞「唔好話畀佢知」
范子睿在台上透露，由於小時候父母已離婚，他一直跟媽媽居住，與父親相處時間甚少，關係比較疏離。他憶述去年曾有很長一段時間與父親失聯，後來才得知父親心臟出事，一度命懸一線。最令他難過的是，父親被搶救後醒來的第一句話，竟然是對旁人說「唔好話畀子睿知」，明顯不想兒子擔心。這份深沉又壓抑的父愛，讓范子睿至今仍感到憂心又難過。
范子睿台上含淚愛宣言：「以後有事唔好一個人死頂！」
為了向硬頸的父親表達愛意，范子睿選唱《只怕不夠時間看你白頭》，並在台上隔空向父親作出愛的承諾。他眼泛淚光地說：「今日我想藉住呢首歌同我爸爸講聲我愛你，以後有事唔好一個人死頂，等我嚟，等我強大，等我照顧你！」他選擇以「平實之路」柔情演繹，真摯的情感流露最終獲得87分，成功打動評審與觀眾。
張佳添激讚似「重炮手」劉洋 谷婭溦點評收放未自如
對於范子睿的表現，評審們給予了兩極的評價。張佳添對其進步大為讚賞，更將他與《中3》的「重炮手」劉洋比較：「我爭啲想畀你19分，我覺得你好似攞住支左輪，變咗支大炮，直程令我聯想到劉洋。」不過，另一位評審谷婭溦則認為他在技巧上仍有進步空間，點評道：「子睿最擅長嘅係『放』嘅部分，但係『收』呢一 Part 真係冇咁容易，所以呢個問題你自己要研究吓。」
網民大讚真情流露：男人嘅浪漫就係咁
范子睿的故事和表演引起網民極大共鳴，不少人表示被深深觸動。「聽到佢爸爸話『唔好話畀子睿知』嗰度，真係眼濕濕，父愛真係好偉大。」「范子睿好 Man！『等我嚟照顧你』呢句真係好有承擔！」「呢啲就係男人嘅浪漫，唔識講出口，但心裡面好愛對方。」「希望佢爸爸睇到，兩父子可以和好如初。」「谷婭溦講得啱，佢感情好夠，但技巧上可以再細膩啲，期待佢之後嘅進步！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期