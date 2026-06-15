中年好聲音4｜范子睿結婚9周年參賽！老婆爆笑下令：唱衰就毆跛你隻腳！
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《中年好聲音4》「頭號殺手」范子睿昨晚壓軸登場，深情演繹《男人最痛》獲90分晉級。但原來比賽當日竟是他結婚9周年紀念日，他更自爆收到老婆的「死亡威脅」，場面搞笑又溫馨，究竟他如何冧返到場支持的太太？
范子睿台上唱《男人最痛》 台下老婆到場支持
「頭號殺手」范子睿昨晚壓軸登場，選唱拿手的慘情歌《男人最痛》，憑著七情上面的演繹，將歌曲的悲痛感覺發揮得淋漓盡致，最終獲得90分順利晉級。原來在范子睿深情獻唱的同時，他的太太亦在台下默默支持，而比賽當日更是一個對他們別具意義的重大日子，為這場緊張的比賽增添了一份溫馨色彩。
范子睿自爆結婚9周年 老婆搞笑下令：唱衰毆跛你腳
原來比賽當日，正正是范子睿與太太的結婚9周年紀念日！他笑言，本來想選唱《向全世界說愛你》送給老婆，但又擔心未必適合自己發揮。他更搞笑自爆，太太賽前曾向他下「最後通牒」：「你今次唱歌再出問題，我返屋企就毆跛你隻腳！」夫妻間的有趣互動引來全場爆笑，盡顯恩愛之情。
車婉婉神助攻 范子睿即場派心獻唱冧爆老婆
在主持車婉婉的提議下，范子睿決定彌補未能在台上獻唱情歌的遺憾。他即場清唱了幾句《向全世界說愛你》送給台下的太太，更邊唱邊向太太的方向大派心心，甜蜜舉動瞬間冧爆全場，將現場氣氛推至高潮！台上的「頭號殺手」立即化身「愛妻號」，場面極之溫馨。
網民大讚反差萌：呢啲就係愛呀
范子睿與太太的甜蜜互動引來網民熱議，大讚兩人非常恩愛。網民紛紛留言：「台上唱男人最痛，台下冧老婆，呢種反差好得意！」「佢老婆好搞笑，『毆跛你隻腳』笑死！」「好sweet呀！結婚9年都仲咁恩愛！」「范子睿係愛妻號，鑑定完畢！」「呢啲就係愛呀！打者愛也！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期