中年好聲音 4｜莫家淦唱《命運符號》自爆曾被勸退！淚揭心酸：想將問號變逗號
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《中年好聲音 4》舞台上再有感人故事，「白眉鷹王」莫家淦深情獻唱李克勤的《命運符號》，更罕有地揭開埋藏心中多年的辛酸史。他自爆入行初期曾被記者朋友當面勸退，場面尷尬，如今在舞台上，他坦言自己是個「問號」，並希望能將其變成「逗號」，一番話感動全場，究竟他經歷過甚麼？
莫家淦選唱《命運符號》揭22年心路歷程
在最新一集比賽中，莫家淦透露特別選唱《命運符號》，全因歌詞與他長達22年的演藝圈經歷極為相似。他回憶起初入行時擔任娛樂新聞主播，當時一位相熟的娛樂記者朋友竟直白地對他說：「你唔好同我哋喺街度等啦，你大學生嚟㗎，做番啲正常工啦」，言下之意是勸他不要浪費時間，放棄明星夢。這番話對當時的莫家淦無疑是巨大打擊，也成為他一直以來鞭策自己的動力。
莫家淦淚揭被勸退辛酸「想將問號變逗號」
莫家淦憶述，隨著他後來加入TVB並獲得更多曝光機會，同一位記者朋友的態度卻有了180度轉變，對他說：「家淦，你加油呀！你好似做得愈嚟愈好」。這種前後對比讓他百感交集。當主持人車婉婉問他覺得自己當下是什麼符號時，莫家淦坦言：「係問號嚟嘅。」他解釋，面對眾多實力強勁的參賽者，他曾懷疑自己參賽的決定是否正確，但他堅定地說：「但依家想將問號變成一個逗號，唔好咁快就句號。」
肥媽大讚莫家淦進步神速
作為評審之一的肥媽，原來早已認識莫家淦。她表示，在家淦剛入行時就認識他，但一直不知道他原來懂得唱歌。對於莫家淦在《中年好聲音 4》的表現，肥媽給予了高度評價，她毫不吝嗇地大讚對方自參賽以來進步神速，歌唱實力有了飛躍式的提升。得到前輩的肯定，無疑為莫家淦的追夢之路打下一支強心針。
網民洗版力撐「聽出耳油」
莫家淦的真情剖白播出後，引來網民熱烈討論，紛紛留言為他打氣。
「好感動，估唔到家淦有咁嘅經歷！」
「『問號變逗號』呢句好有意思，中年追夢真係唔容易！」
「佢把聲唱《命運符號》真係好夾，聽出耳油！」
「支持家淦！唔好理人點睇，做自己鍾意做嘅事！」
「由細睇佢做主播到而家，進步好大！加油！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期