中年好聲音4｜莫煥基獲五燈通過 臨尾走音險象環生 評審一致讚好彩

《中年好聲音4》昨晚播出第二集，再度誕生三名五燈選手，其中莫煥基憑藉《霧之戀》的出色演繹成功獲得全燈通過。這位外表青靚白淨的參賽者不僅顏值出眾，唱功更是令評審們刮目相看，但一個意外的小插曲卻讓現場氣氛變得既緊張又搞笑。