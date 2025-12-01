中年好聲音4｜莫煥基獲五燈通過 臨尾走音險象環生 評審一致讚好彩
《中年好聲音4》昨晚播出第二集，再度誕生三名五燈選手，其中莫煥基憑藉《霧之戀》的出色演繹成功獲得全燈通過。這位外表青靚白淨的參賽者不僅顏值出眾，唱功更是令評審們刮目相看，但一個意外的小插曲卻讓現場氣氛變得既緊張又搞笑。
莫煥基《霧之戀》技驚四座
莫煥基在台上獻唱經典情歌《霧之戀》，從開場便展現出不俗的唱功實力。當他唱到第一段副歌「永在我心」時，瞬間吸引了溦溦及周國豐在九秒九的時間內同時按燈，速度之快令人驚訝。周國豐見到莫煥基的真面目後，更忍不住驚嘆「佢好後生！」顯然被這位參賽者的年輕外表所震撼。隨著歌曲進入「你那眼中都有我」的部分，海兒及張佳添也爭相按燈，張佳添更是邊按邊大叫「好！」表達對莫煥基表現的讚賞。
臨尾走音險象環生
正當莫煥基即將完美收官時，一個意想不到的狀況發生了。在五位評審全部給燈後，莫煥基竟然在歌曲尾段出現走音情況，這個「臨尾走音」的小意外讓評審們既為他捏一把冷汗，同時也忍不住為他的好運氣感到慶幸。這個戲劇性的轉折為原本順利的表演增添了一絲緊張刺激的元素。
評審一致讚好彩
面對莫煥基的臨場小失誤，評審們紛紛表達了對他運氣的感慨。肥媽直言「你走早一句都冇5盞燈啊！你有自己不特止，把聲係靚嘅」，強調如果走音時間再早一點，結果可能完全不同。海兒則從專業角度給予正面評價，稱讚「你嘅聲音好有辨識度、幾有張力嘅」，認為莫煥基的聲音特質相當突出，具有很強的個人風格和感染力。
網民熱議幸運時機
莫煥基的表演在網上引起熱烈討論，不少觀眾都為他的幸運時機感到驚訝。有網民留言「真係好彩到不得了」「差少少就前功盡廢」，也有人讚賞他整體的唱功表現「前面唱得真係好好聽」「把聲確實有特色」。這次戲劇性的五燈通過經歷，無疑為莫煥基在節目中留下了難忘的印記。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期