中年好聲音 4｜蔡宓婕挑戰地獄之歌《上海灘》！旗袍Look伸腿超誘人 肥媽激讚：收放自如
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《中年好聲音 4》「小野貓」蔡宓婕向來以性感形象見稱，在周日（8月2日）播出的「突破之夜」，她竟大膽挑戰被喻為「地獄之歌」的《上海灘》，更無視工作人員「冇好下場」的勸告！最終她憑著激昂歌聲及旗袍造型，不但打動評審，更獲肥媽大讚做到「收放自如」！
蔡宓婕無視魔咒警告 穿旗袍挑戰《上海灘》
蔡宓婕在「突破之夜」選唱葉麗儀原唱的經典金曲《上海灘》，她坦言選曲後，有工作人員曾跟她說：「個個唱完呢首歌都冇好嘅下場。」但向來充滿自信的她未有被「魔咒」嚇怕，反而穿上一身優雅旗袍，決心以充滿感情的激昂歌聲正面迎戰。其演出氣勢磅礡，成功駕馭這首高難度歌曲。
肥媽專業分析讚收放自如 張佳添睇到心心眼
蔡宓婕的表現獲得評審高度肯定，當中經常與原唱葉麗儀一同登台的肥媽，更作出專業分析，她指出歌曲中「浪奔……浪流」一句看似容易，但要由低沉轉激昂再轉沉，技巧要求極高，肥媽意想不到地說：「想不到宓婕做到『收放自如』的效果。」而評審張佳添則被其旗袍Look迷倒，大讚「好正」，蔡宓婕聞言更風騷地優雅伸腿，嚇得主持車婉婉即時大嗌：「夠喇，畀咗分喇，冇得加呀！」場面極之搞笑。
網民大讚人歌合一
蔡宓婕的性感演繹亦令網民看得投入，紛紛留言：「小野貓著旗袍唱《上海灘》，真係別有一番風味！」、「好有勇氣挑戰地獄歌，仲要唱得咁好，勁！」、「連肥媽都讚，證明佢真係唱得好掂！」、「佢伸腿嗰下好正，自信爆棚！」、「人靚聲甜，呢個表演冇得輸！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期