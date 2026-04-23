中年好聲音4｜蔡宓婕被封「老虎乸」！練歌鬧爆老公 吳亦偉嚇到腳軟？

《中年好聲音4》今集焦點絕對是兩位MVP得主蔡宓婕與吳亦偉的強強聯手！二人將合唱《執迷不悔》，但賽前吳亦偉卻驚爆宓婕有「老虎乸」一面，更目擊她因練歌而當場喝斥老公，場面火爆，究竟這對強勢組合的合作是火花還是火災？