中年好聲音4｜蔡宓婕被封「老虎乸」！練歌鬧爆老公 吳亦偉嚇到腳軟？
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《中年好聲音4》今集焦點絕對是兩位MVP得主蔡宓婕與吳亦偉的強強聯手！二人將合唱《執迷不悔》，但賽前吳亦偉卻驚爆宓婕有「老虎乸」一面，更目擊她因練歌而當場喝斥老公，場面火爆，究竟這對強勢組合的合作是火花還是火災？
MVP強強聯手 吳亦偉爆夾Key勁難
上回合勇奪MVP的蔡宓婕，今次與同樣攞過MVP的吳亦偉合作，本應是冠軍級組合，但過程卻非一帆風順。宓婕受訪時笑言，曾與亦偉在團戰合作過，當時已覺得跟對方夾Key很難，今次再度合作不禁高呼：「今次又係咁，點解會咁嘅？」而吳亦偉則表示，兩人為了定Key就試了很多次，更在練歌過程中，終於明白為何宓婕會被稱為「老虎乸」，過程充滿張力。
蔡宓婕「老虎乸」上身 當眾喝斥老公
吳亦偉分享了一段驚心動魄的經歷，他笑言在練歌時，宓婕老公曾前來探班。當時宓婕問老公覺得她唱得如何，老公即時皺起眉頭，沒想到宓婕竟當場大發雷霆，嬲爆喝斥：「你給我什麼臉？不然你給我出去！」火爆場面嚇得吳亦偉目瞪口呆。不過事後宓婕急忙否認自己是「老虎乸」，並強調自己其實也有溫柔的一面。
肥媽激讚「鮑魚雞煲」 周國豐考驗態度
雖然練習過程充滿火藥味，但兩位唱將在台上依然施展渾身解數，完美演繹《執迷不悔》。評審肥媽聽畢演出後，僅以「鮑魚雞煲」四字形容，比喻二人是頂級食材的結合，充滿層次。谷婭溦則大讚宓婕的中低音色非常厚實。然而，向來要求高的評審周國豐卻指出，演繹此曲最難的是表達出「態度」，究竟這對火爆組合的「態度」能否成功打動他呢？
網民笑爆：想睇老虎乸發惡
節目預告一出，網民紛紛對蔡宓婕的「老虎乸」形象大感興趣。有網民笑言：「笑死，原來宓婕真人係咁！好想睇佢鬧人！」「亦偉同佢老公都辛苦了，哈哈！」「兩個都係唱得之人，加埋火爆性格，個台應該會爆！」「其實鬧老公好正常啫，證明係真夫妻！」「反差萌，愈惡愈想睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期