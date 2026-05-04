中年好聲音4｜蔡宓婕吳亦偉Rock版《煞科》炸台！評審激讚「中年Top 3」演出奪MVP
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《中年好聲音4》昨晚（3日）戰況激烈，在「合作賽」中，蔡宓婕與吳亦偉的組合憑藉一曲Rock版《煞科》引爆全場，兩人穿上皮褸皮褲，以極具爆炸力的演出獲得95分高分，更被評審譽為「演唱會級」表演。究竟他們是如何克服吳亦偉廣東話的弱點，最終贏得MVP殊榮？
即時畫面：皮褸皮褲Rock版《煞科》炸爆舞台
全晚最激烈的對決，無疑是蔡宓婕與吳亦偉的《煞科》對戰范子睿和尹景順的《頭髮亂了》。蔡宓婕與吳亦偉齊齊穿上皮褸皮褲，「皮」氣十足地登場，將經典歌曲《煞科》改編成Rock版，瞬間炸爆舞台。雖然吳亦偉的廣東話發音略帶不標準，但其強大的歌藝和舞台氣場完全彌補了不足。兩人更在表演中加插一段型格Rap，蔡宓婕更狂飆其招牌高音，將現場氣氛推至最高點，最終獲得95分佳績。
評審激讚：肥媽高呼「好離譜」張佳添封「中年Top 3」
對於兩人石破天驚的演出，評審肥媽睇到高呼「好離譜」，並大讚：「好似開演唱會咁，好有火，仲要 Rap埋，食咗好多黨參。」而評審張佳添更給予極高評價，指他們的表演令他回想起《中年好聲音2》古淖文與谷婭溦合唱《Bad Boy》的經典一幕，並直接封兩人為《中年》史上的頂級表演者：「你哋高能量表演，係《中年》裏面嘅 Top3！成個舞台畀你哋炸爆咗，蔡宓婕爆發緊小宇宙。我講過你係我心目中女仔嘅Top 3，高音係輕鬆地上到天花板，兩個好有大將之風。」
激烈對決：同分再投票險勝范子睿尹景順
這場勝利得來不易，因為對手范子睿和尹景順演繹的《頭髮亂了》同樣表現出色，獲得了完全相同的95分。在兩隊同分的情況下，氣氛一度非常緊張。最終需要評審們進行再次投票決一勝負，經過一番艱難的抉擇後，評審們宣布由蔡宓婕與吳亦偉勝出，兩人更同時贏得全場最高榮譽的MVP殊榮，成為當晚的大贏家。
網民反應：洗版力撐「實至名歸」
節目播出後，網民反應極之熱烈，紛紛留言洗版，一面倒力撐蔡宓婕與吳亦偉的表演。
「今晚MVP絕對係佢哋！個台就快拆！」
「蔡宓婕啲高音真係癲，聽到起雞皮！」
「雖然吳亦偉廣東話唔正，但個vibe搭夠，好有火花！」
「呢個表演可以loop十次，完全係演唱會level！」
「張佳添講得啱，呢個絕對係《中年》史上Top 3嘅合唱！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期