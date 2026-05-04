中年好聲音4｜蔡宓婕吳亦偉Rock版《煞科》炸台！評審激讚「中年Top 3」演出奪MVP

《中年好聲音4》昨晚（3日）戰況激烈，在「合作賽」中，蔡宓婕與吳亦偉的組合憑藉一曲Rock版《煞科》引爆全場，兩人穿上皮褸皮褲，以極具爆炸力的演出獲得95分高分，更被評審譽為「演唱會級」表演。究竟他們是如何克服吳亦偉廣東話的弱點，最終贏得MVP殊榮？