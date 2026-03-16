中年好聲音 4｜蔡宓婕挑戰《原來你什麼都不想要》獲92分！薄嗓唱腔竟獲周國豐激讚？
廣告
《中年好聲音 4》紫隊的蔡宓婕一直以溫柔細膩的歌聲見稱，今集她竟大膽跳出舒適圈，挑戰張惠妹高難度金曲《原來你什麼都不想要》，並勇奪92分高分！賽前坦言極度緊張的她，最終憑藉脫胎換骨的出色表現獲得評審一致激讚，連向來對此曲聽到厭的周國豐都另眼相看，究竟她是如何將這首經典唱出新感覺？
蔡宓婕首度挑戰阿妹金曲 克服緊張奪92分
一直以來，蔡宓婕在《中年好聲音 4》的舞台上都以溫柔抒情風格為主，歌聲細膩動人。然而，在今集的比賽中，她決心突破自我，選唱了張惠妹的殿堂級金曲《原來你什麼都不想要》。賽前她坦言，張惠妹的歌曲難度極高，自己以前從不敢輕易挑戰，因此心情極之緊張。不過，當她一站上舞台，便立即進入狀態，無論是唱歌技巧、台風還是情感投入都表現得非常出色，整個演出的完成度極高，最終不負眾望獲得92分，成功證明了自己的可塑性。
張佳添讚蔡宓婕爆發小宇宙 「薄聲Carry大歌」
對於蔡宓婕的突破性演出，評審張佳添給予了極高評價，他大讚對方勇於跳出自己的舒適圈，成功爆發了小宇宙。張佳添更精準地點評道：「一把薄嘅聲 Carry 到呢首咁大嘅歌，而我嘅耳仔唔會刺耳。」他認為蔡宓婕最成功之處，就是能以自己相對薄弱的聲線，去駕馭一首需要強大氣場和力量的「大歌」，而且處理得恰到好處，聽起來非常舒服，證明了她對自己聲音的掌控力又提升到另一層次。
周國豐聽厭都讚好 蔡宓婕版本「乾淨俐落」
最令人驚喜的，是連一向要求嚴格的評審周國豐都對蔡宓婕的表現讚不絕口。周國豐直言，由於《原來你什麼都不想要》這首歌實在太多人翻唱，他已經聽到感到厭倦。然而，他卻大讚蔡宓婕的版本給了他全新的感覺，形容其演繹「乾淨俐落，做得好好」。他認為蔡宓婕完全唱出了歌曲主題中「你到底想我點」的那種無奈與叩問的感覺，演繹得非常到位，能夠在眾多翻唱版本中脫穎而出，實屬難得。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期