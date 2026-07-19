中年好聲音4｜蔡宓婕《失戀無罪》爆發力十足 關心妍封「小老虎」 周國豐分數最吸睛

《中年好聲音4》今日播出十強「K歌之夜」賽事，35歲過江龍蔡宓婕挑戰經典高難度神曲《失戀無罪》力爭晉級終極七強。這位曾獲全網讚賞具備專業歌手質素的大熱門，今次卻在情感拿捏上出現意想不到的偏差。一眾評審針對其臨場發揮給出極端評價，令其餘下賽季的命運充滿變數。