中年好聲音4｜蔡宓婕《失戀無罪》爆發力十足 關心妍封「小老虎」 周國豐分數最吸睛
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《中年好聲音4》今日播出十強「K歌之夜」賽事，35歲過江龍蔡宓婕挑戰經典高難度神曲《失戀無罪》力爭晉級終極七強。這位曾獲全網讚賞具備專業歌手質素的大熱門，今次卻在情感拿捏上出現意想不到的偏差。一眾評審針對其臨場發揮給出極端評價，令其餘下賽季的命運充滿變數。
蔡宓婕登中年好聲音舞台化身猛虎
賽事重啟累積排名分制度並進入白熱化階段，參賽者需經過五個回合爭奪積分以避開淘汰危機。作為台北駐唱歌手，蔡宓婕選擇以天生歌姬經典曲目迎戰，在台上展現出極具侵略性與爆發力的一面。嘉賓評審關心妍直指原本以為會看到甜蜜小貓，結果迎來一隻充滿殺氣與霸氣兼備小老虎，更盛讚其每個段落處理細緻入微，整體呈現出成熟商業表演水平而絕非單純比賽。
周國豐點評失戀無罪 給予全場最高分
儘管最終斬獲高達93分佳績，多位核心評審卻對這次破格演出提出極具針對性與保留態度。周國豐雖然給予全場暫時最高95分並肯定她成功傳遞「單身萬歲，我要堅強」這份強勢訊息。
台北過江龍海選抱病奪五燈獲讚專業級
回顧早前海選階段，這位實力派唱將曾經在抱病狀態下依然交出高水準發揮，憑藉堅韌意志與穩定唱功直接贏得五燈晉級，當時被大眾廣泛視為具備直接出道條件。現實生活中她不僅是一位經驗豐富職業音樂人，台下更擁有一個美滿家庭，與丈夫共同撫養一名混血兒子，完美展現出現代女性努力兼顧事業與家庭兩大範疇堅強形象。
網民對高難度神曲驚險過關評價兩極化
節目播出後隨即在各大網上討論區引爆激烈爭論，觀眾群體對這段充滿力量感演唱產生截然不同觀感。有部分支持者留言力挺：「專業歌手質素真係唔同啲，高音完全壓制全場」，認為其氣場足以彌補一切瑕疵。另一派嚴格觀眾則認同評審團專業眼光，直言：「唱到好似去尋仇咁，完全感受唔到失戀嗰份痛楚」，擔憂她若不盡快調整這份心態將難以保住終極七強席位。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期