中年好聲音4｜蔡宓婕唱《爛泥》展現反差！張佳添激讚：頒最佳胸腔獎俾你

一向形象樂觀正面的「小野貓」蔡宓婕，在《中年好聲音4》舞台上竟大膽選唱象徵卑微愛情的《爛泥》，更以極具層次感的演繹展現驚人反差！其充滿力量的胸腔共鳴，更獲評審張佳添拍手叫好，笑言要頒「最佳胸腔獎」給她！