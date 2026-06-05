中年好聲音4｜蔡宓婕唱《爛泥》展現反差！張佳添激讚：頒最佳胸腔獎俾你
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一向形象樂觀正面的「小野貓」蔡宓婕，在《中年好聲音4》舞台上竟大膽選唱象徵卑微愛情的《爛泥》，更以極具層次感的演繹展現驚人反差！其充滿力量的胸腔共鳴，更獲評審張佳添拍手叫好，笑言要頒「最佳胸腔獎」給她！
蔡宓婕挑戰《爛泥》 層遞式情感震懾全場
在「安歌之夜」上半場壓軸登場的蔡宓婕，令人意外地選擇了許志安的經典悲情歌《爛泥》。她一改過往的陽光形象，開首先以清唱一小段作引子，再以層遞式的情感演繹，將歌曲中卑微無私的感情由內斂到完全爆發，逐步推向高潮。充滿張力的演出，讓評審張佳添也忍不住拍手叫好，完全沉醉在她的歌聲之中。
蔡宓婕自爆有負面情緒：大部分時間好Cute
對於為何選唱此曲，性格樂觀的蔡宓婕坦言自己也有負面情緒的時候。她解釋，雖然自己很快便會忘記不快事，但偶爾也會記起，因此希望將這種「能收能放」的負面情緒融入《爛泥》的表演中。不過她隨即又回復開朗本色，笑言自己大部分時間都是一隻「很 Cute 的小貓咪」，展現率真一面。
張佳添一個字爽形容 讚胸腔共鳴動聽
評審張佳添對蔡宓婕的演出給予極高評價，直接用一個「爽」字來形容他的聽後感。張佳添大讚她除了低音出色外，其胸腔共鳴（Chest Voice）也非常動聽，更開玩笑地表示，如果比賽設有「最佳胸腔獎」，一定要頒給她，足見對其表現的欣賞。
網民驚訝其反差魅力：估唔到佢可以咁深情
蔡宓婕的突破性演出讓網民眼前一亮，紛紛留言表示驚喜。有網民指：「小野貓唱《爛泥》好有feel！估唔到佢可以咁深情。」「張佳添個『最佳胸腔獎』好好笑，但又講得好中！」「蔡宓婕把聲真係好有穿透力，好聽！」「好欣賞佢夠膽挑戰自己，唔係一味正能量。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期