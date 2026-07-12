中年好聲音4｜蔡宓婕唱林峯經典僅獲85分 周國豐1句評語超狠
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《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》今晚翡翠台播映，主題為「我們都是這樣失戀的」，11強選手演唱經典失戀歌爭奪10強席位。來自台北的駐唱歌手蔡宓婕選唱林峯經典《愛在記憶中找你》，卻被嘉賓評審梁漢文指出表現緊張、感覺給多了，最終僅獲85分成為低分選手之一。
蔡宓婕演繹林峯《愛在記憶中找你》被指太用力
今集邀得「情歌王子」梁漢文擔任嘉賓評審，「知音人」則有劉浩龍及憑劇集《正義女神》爆紅的劉倬昕。蔡宓婕選唱林峯經典情歌《愛在記憶中找你》出戰失戀主題回合，然而表現未如理想。梁漢文點評時直言「有少少緊張，有感覺俾多咗」，周國豐亦認為她「太用力」，最終蔡宓婕只獲得85分，成為本回合低分選手之一，隨時跌入待定區面臨「退庭投票」淘汰命運。
中年好聲音 4｜10強誕生戰！梁漢文任嘉賓評審 11強失戀歌單全曝光
梁漢文評審標準嚴格本回合最低分3人跌入待定區
本回合賽制規定最低分3位選手將跌入待定區，再由評審進行「退庭投票」淘汰1人，最終選出《中年好聲音4》10強。蔡宓婕此前曾以抱病之軀奪得5燈晉級，專業精神備受讚賞，今次卻在關鍵回合失準。對比同場選手陳旭培拉傷大腿仍獲95分滿堂好評、每位評審都給予19分的亮眼表現，蔡宓婕的85分顯得格外刺眼，能否避過淘汰成為最大懸念。
蔡宓婕曾抱病奪5燈今次失準令人意外
35歲的蔡宓婕是台北駐唱歌手，早前在海選階段曾以抱病狀態演出仍成功奪得5燈直接晉級，被觀眾大讚「專業歌手質素」。她在台下擁有幸福家庭，與丈夫育有一名混血兒子，是事業家庭兼顧的現代女性代表。然而今次面對失戀主題，她在情感拿捏上未能取得平衡，梁漢文和周國豐不約而同指出她過度用力的問題，令這位曾經技驚四座的台北過江龍陷入險境。
網民熱議蔡宓婕表現擔心她跌入淘汰區
節目播出後，不少網民對蔡宓婕的表現感到意外和惋惜。有觀眾留言「佢之前病住都唱到5燈，今次點解會失準」，亦有人分析「可能揀歌問題，林峯首歌要控制力多過爆發力，佢太用力反而扣分」。同場其他選手如尹景順演唱孫燕姿《我不難過》、鄭家聲獻唱側田《KONG》、范子睿挑戰陳奕迅《十面埋伏》，以及鄭仲豪演繹陳奕迅《不來也不去》，各路高手競爭激烈，令今晚的10強誕生戰充滿張力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期