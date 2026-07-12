中年好聲音4｜蔡宓婕唱林峯經典僅獲85分 周國豐1句評語超狠

《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》今晚翡翠台播映，主題為「我們都是這樣失戀的」，11強選手演唱經典失戀歌爭奪10強席位。來自台北的駐唱歌手蔡宓婕選唱林峯經典《愛在記憶中找你》，卻被嘉賓評審梁漢文指出表現緊張、感覺給多了，最終僅獲85分成為低分選手之一。