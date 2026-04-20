中年好聲音 4｜澳門素人蔡宓婕唱《愛火花》奪MVP！評審激讚「老虎咬兔仔」揮贏羅天宇
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《中年好聲音 4》昨（19日）晚爆出超級黑馬！來自澳門的素人參賽者蔡宓婕，憑一曲《愛火花》展現驚人爆發力，震撼全場！她與樂隊完美配合，台風充滿感染力，不但揮贏對手羅天宇，更被評審形容為「老虎咬兔仔」！究竟這位MVP背後有著怎樣的故事？
蔡宓婕《愛火花》人Band合一 勇奪全晚最高95分
在與羅天宇的對決中，蔡宓婕以驚人爆發力及超強變奏，重新演繹張學友的經典快歌《愛火花》。她與現場樂隊完美配合，達到「人Band合一」的境界，無論是穩健的唱功還是充滿魅力的台風都極具感染力，成功炒熱全場氣氛。她的超水準表現徹底征服了評審團，周國豐大讚她唱出了自己的味道，更將她與羅天宇的對決形容為「老虎咬兔仔」的級數差距。張佳添更毫不掩飾其欣賞之情，直言睇到好爽，並給予極高評價：「你係我心目中嘅 Top 3」！最終，蔡宓婕獲得全晚最高的95分，不但揮贏獲得87分的羅天宇，更勇奪該回合的MVP殊榮！
蔡宓婕自爆雙重身份 感謝葡籍老公做最強後盾
這位舞台上的強者，台下原來是居於澳門的售貨員，同時兼任駐唱歌手，過著日與夜的雙重生活。她坦言：「無論日夜，我盡量做好自己嘅角色。」而她參賽背後，最大的支持來自其葡萄牙籍老公。蔡宓婕透露，兩人育有一名可愛的囝囝，但當初曾因語言問題而對這段異國戀卻步：「我一開始係唔想同佢拍拖，唔想講英文，我都驚我鬧交嘅時候會輸。」如今她非常感謝老公成為她的最強後盾，讓她可以無後顧之憂地追夢，更甜蜜表示：「如果我冇先生咁撐我、支持我，我真係做唔到。」
網民洗版激讚黑馬誕生：「冠軍相出哂嚟！」
蔡宓婕一鳴驚人的表現，隨即在網上引發熱烈討論，網民紛紛洗版留言，對這位黑馬的誕生感到非常驚喜。「嘩！呢個蔡宓婕堅揪！把聲勁有power！」「終於有啲驚喜，唔係得藝人參賽，素人都好勁！」「老虎咬兔仔個比喻好貼切，氣場完全唔同level！」「冠軍相出哂嚟！睇好佢入三甲！」「佢老公好sweet，背後嘅男人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期