中年好聲音4｜蔡宓婕化身狂野女王！演繹《七級半地震》肥媽激讚：霸氣回眸殺死人
廣告
「小野貓」蔡宓婕在昨晚（5日）的《中年好聲音4》中徹底解放，化身「狂野女王」演繹快歌《七級半地震》，憑藉極具穿透力的歌聲和野性舞姿，「震」出91分高分！其驚人氣勢及表演結尾的「霸氣回眸」，更獲評審肥媽激讚「殺死人」，成功在觀眾心中留下深刻印象。
蔡宓婕野性舞姿震出91分
蔡宓婕在「盲盒選歌」環節抽中節奏強勁的《七級半地震》，她一改以往形象，以「大鳴大放」的歌聲震撼全場，穿透力十足，再配上充滿力量的野性舞姿，將「狂野女王」的氣場發揮得淋漓盡致。整個表演充滿爆炸力，最終成功奪得91分，表現備受肯定。
肥媽激讚霸氣回眸殺死人
評審們對蔡宓婕的蛻變讚不絕口，海兒大讚她愈來愈有自信，一走出場的氣勢已完全不同。而肥媽則對她表演結束時的一個甫士讚嘆不已，激動表示：「你最後嗰個『霸氣回眸』甫士直頭殺死人！」這個點睛之筆，完美展現了蔡宓婕的舞台魅力，成為全晚焦點之一。
網民驚訝：小野貓變母老虎！
蔡宓婕的狂野演出震撼網民，大家對她的180度轉變感到非常驚喜。網民留言表示：「今次真係由小野貓變母老虎，氣場勁到癲！」、「個回眸真係好正，眼神有戲！」、「佢終於搵到自己嘅定位，呢條路好啱佢。」、「唱功同台風都進步咗好多，刮目相看！」、「成個女王咁，好有壓台感。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期