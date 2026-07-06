中年好聲音4｜蔡宓婕化身狂野女王！演繹《七級半地震》肥媽激讚：霸氣回眸殺死人

「小野貓」蔡宓婕在昨晚（5日）的《中年好聲音4》中徹底解放，化身「狂野女王」演繹快歌《七級半地震》，憑藉極具穿透力的歌聲和野性舞姿，「震」出91分高分！其驚人氣勢及表演結尾的「霸氣回眸」，更獲評審肥媽激讚「殺死人」，成功在觀眾心中留下深刻印象。