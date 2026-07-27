中年好聲音4｜蔡宓婕奪89分惹熱議！連詩雅幫唱太搶鏡背後藏暗湧

歌唱節目《中年好聲音4》最新一集進入合唱環節，參賽者蔡宓婕邀請歌手連詩雅同台合唱經典情歌，意外引發全城熱烈討論。兩人在台上的表現雖然順利奪得高分，但節目播出後卻掀起大規模質疑聲浪。網民對於這場演出抱有截然不同看法，背後原因牽涉一場出人意表的舞台安排。