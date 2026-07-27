中年好聲音4｜蔡宓婕奪89分惹熱議！連詩雅幫唱太搶鏡背後藏暗湧
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歌唱節目《中年好聲音4》最新一集進入合唱環節，參賽者蔡宓婕邀請歌手連詩雅同台合唱經典情歌，意外引發全城熱烈討論。兩人在台上的表現雖然順利奪得高分，但節目播出後卻掀起大規模質疑聲浪。網民對於這場演出抱有截然不同看法，背後原因牽涉一場出人意表的舞台安排。
連詩雅蔡宓婕合唱只要和你在一起震撼全場
參賽者蔡宓婕在最新一集比賽中穿上亮眼戰衣登場，與擁有甜美氣質前輩連詩雅攜手挑戰經典情歌《只要和你在一起》。兩人在台上展現出極具默契互動，面對前輩強大氣場，本身被外界稱為小老虎參賽者亦顯得格外溫柔。不過由於歌曲包含極為密集歌詞結構，加上這首曲風對演唱技巧要求極高，整個表演過程充滿張力，兩人在身高比例與服裝造型上對比亦成為舞台上一大視覺焦點。
評審海兒肥媽激讚聲線轉變豪派八十九分
表演結束後現場評審給予極高評價，最終更亮出高達89分亮眼成績。評審海兒特別指出這首歌曲難度極高且轉換聲線位置繁多，她大讚：「聽倒一把以前冇聽過嘅聲音，溫柔咗同女人味咗，可以繼續嘗試呢啲歌。」另一位評審肥媽同樣表現激動，除了稱讚參賽者由老虎變成貓之外，更特別肯定其發音表現，她直言：「蔡宓婕講廣東話歪歪哋，但隻歌好多字，但冇一粒係歪喎。」
廣東話發音成最大難關全靠前輩做口型拆解
回顧這次合唱準備過程，這首經典作品其實隱藏著巨大挑戰，皆因參賽者本身廣東話並不算十分流利。為了協助後輩克服咬字與發音難關，連詩雅在演出期間一直保持高度專注，甚至在旁邊暗中「做口型」給予提示。這種前輩提攜後輩舉動本意是為確保演出順利，協助參賽者克服不擅長語言障礙，並成功令整個表演達到評審嚴格要求，卻意想不到會成為後續引發網絡風暴導火線。
網民狂轟嘉賓太過搶鏡質疑節目組評分標準
節目播出後各大討論區隨即湧現大量留言，不少網民認為連詩雅表現過於投入且包辦大部分高音位置，導致出現主客倒置尷尬局面。有觀眾直接留言批評：「聽完以為連詩雅去比賽呀」、「首歌全程Shiga仲唱得多過參賽者。評判唔講嘅？」亦有部分觀眾對參賽者歌藝並不買帳，直指「如果唔睇字幕，聽唔出蔡唱啲乜」。面對高達89分賽果，大量觀眾表達強烈不滿，直言「評判比89分實在太高分！」
資料或影片來源：原文刊於新假期