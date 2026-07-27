中年好聲音4｜蔡宓婕挑戰密集歌詞！獲連詩雅做口型助攻獲讚老虎變貓
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昨晚（26日）《中年好聲音4》「原唱之夜」中，「小老虎」蔡宓婕迎來重大挑戰！廣東話不甚流利的她，要演唱歌詞極為密集的《只要和你在一起》，幸得原唱連詩雅在台上溫馨「做口型」助攻，令她成功過關！這次演出更讓評審驚訝發現她溫柔一面，肥媽更激讚她由「老虎變貓」，形象大反轉！
蔡宓婕連詩雅閨密式合唱 連詩雅台上記口型神助攻
一向以力量型見稱的「小老虎」蔡宓婕，在昨晚的比賽中與甜美溫柔的連詩雅以「閨蜜互動」形式合唱《只要和你在一起》。由於此曲歌詞非常密集，對於廣東話非母語的宓婕來說絕對是一大挑戰。在演出期間，細心的連詩雅更在旁悄悄「做口型」暗中幫助，上演了溫馨的一幕。在神助攻下，宓婕最終克服難關，奪得89分。事後宓婕亦笑言，在「自帶甜美溫柔」的連詩雅身邊：「我覺得成個人氣質都好啲。」
肥媽激讚老虎變貓 海兒發現蔡宓婕女人味一面
蔡宓婕這次的突破性演出，讓評審們眼前一亮。海兒激讚她的聲線轉變：「呢首歌係超級難唱，好多轉聲位，啲字又好密，仲要抖氣嘅位好短。聽到宓婕一把以前冇乜聽過嘅聲音，溫柔咗、女人味咗。」肥媽亦對她的轉變大表讚賞，更生動地形容：「今日無端端老虎變咗貓，你真係要多謝佢（連詩雅）。」肥媽又指，雖然宓婕講廣東話「歪歪哋」，但這次卻表現出色：「但隻歌咁多字，佢冇一粒音係歪喎。」
網民大讚溫馨：「連詩雅好Sweet！」
這次充滿愛的合作感動了不少網民，大家紛紛留言。「連詩雅真係人美心善，做口型幫手好sweet！」「小老虎原來都可以咁溫柔，好有驚喜！」「呢個組合好有愛，成個畫面好溫馨。」「宓婕今次真係突破自己，女人味出晒嚟！」「肥媽話老虎變貓真係好貼切，笑死！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期