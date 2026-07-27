中年好聲音4｜蔡宓婕挑戰密集歌詞！獲連詩雅做口型助攻獲讚老虎變貓

昨晚（26日）《中年好聲音4》「原唱之夜」中，「小老虎」蔡宓婕迎來重大挑戰！廣東話不甚流利的她，要演唱歌詞極為密集的《只要和你在一起》，幸得原唱連詩雅在台上溫馨「做口型」助攻，令她成功過關！這次演出更讓評審驚訝發現她溫柔一面，肥媽更激讚她由「老虎變貓」，形象大反轉！