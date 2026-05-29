中年好聲音4｜蔡宓婕唱《值得》憶渣男！獲讚後評審陳潔靈突道歉嚇窒全場
廣告
《中年好聲音4》賽況再掀高潮！「小野貓」蔡宓婕憑歌寄意，自爆曾是「戀愛腦」，將過往情傷化為歌聲，演出獲激讚。但最令人意想不到的是，評審陳潔靈竟在點評後突然向她道歉，一句「我要向你認錯」嚇窒全場，究竟發生了甚麼事？
蔡宓婕自爆「戀愛腦」 唱《值得》憶遇過渣男
在「經典情歌之夜」中，蔡宓婕選唱鄭秀文的《值得》，她細膩的感情演繹被主持人車婉婉形容唱出「戀愛腦」的感覺。蔡宓婕隨即大方承認，笑言年輕時確實「戀愛大過天」，更坦言曾受過很多次情傷，所以演唱時腦海中想起了所有遇過的「渣男」，將真實的傷痛經歷完全融入歌曲之中，令整個演出充滿故事感和感染力，成功打動在場觀眾和評審。
張佳添激讚收放自如 陳潔靈突拋震撼彈「我要向你認錯」
蔡宓婕的真情流露，換來評審團的高度評價。評審張佳添以「收放自如、恰到好處」八字真言來形容她的精彩演出；海兒亦大讚其唱歌技巧無可挑剔。而重量級評審陳潔靈先是稱讚蔡宓婕表現從容、非常入戲，但話鋒一轉，她竟表情嚴肅地對宓婕說：「我要向你認錯！」這句突如其來的話讓氣氛瞬間凝結，到底陳潔靈為何要道歉，成為本集最大懸念。
同場可嵐紫衣造型搶鏡 網民笑指似足「阿梅」
除了蔡宓婕的震撼演出，同場另一位參賽者可嵐的造型亦相當搶鏡。她身穿一套全紫色套裝獻唱陳慧嫻的《夜機》，其誇張的墊膊設計，充滿八、九十年代的復古味道，被網民笑指與電影《少林足球》中趙薇飾演的「阿梅」造型有幾分相似。車婉婉也大讚可嵐的衣著最貼合當晚主題：「佢個Shoulder Pads（墊膊）最切合我哋八、九十年代嘅打扮，仲有佢條蘿蔔褲都係。」
網民好奇心爆棚 「陳潔靈做錯啲咩？」
陳潔靈的「認錯宣言」成功引爆網民討論區，大家對此懸念都好奇心爆棚，紛紛留言競猜原因。
「吓？做咩要道歉？好想知！」
「蔡宓婕唱得咁好，點解要同佢認錯？」
「今集好有火花，又有渣男故仔聽，又有懸念！」
「係咪之前對佢太嚴格？定係有咩誤會？」
「為咗呢句一定要睇！TVB好識吊癮！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期