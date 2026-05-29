中年好聲音4｜蔡宓婕唱《值得》憶渣男！獲讚後評審陳潔靈突道歉嚇窒全場

《中年好聲音4》賽況再掀高潮！「小野貓」蔡宓婕憑歌寄意，自爆曾是「戀愛腦」，將過往情傷化為歌聲，演出獲激讚。但最令人意想不到的是，評審陳潔靈竟在點評後突然向她道歉，一句「我要向你認錯」嚇窒全場，究竟發生了甚麼事？