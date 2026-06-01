中年好聲音4｜許志安任嘉賓評審！自彈自唱《一步一生》拍宣傳片 歌聲震懾全場
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《中年好聲音4》驚喜宣布，將請來重量級歌手許志安擔任嘉賓評審！為此TVB更特意邀請他與一眾「中4生」拍攝宣傳片，許志安更自彈自唱名曲《一步一生》，其「行走CD」般的歌聲即時震懾全場。究竟這個充滿心思的宣傳片背後有何動人故事？
許志安自彈自唱《一步一生》 歌聲被讚「行走CD」
據悉，許志安將於本周日晚播映的《中年好聲音4》中擔任嘉賓評審。為隆重其事，製作團隊特意拍攝宣傳片，並邀請許志安與「中4生」一同參與。宣傳片中，許志安自彈自唱其代表作《一步一生》，據知拍攝當日，他一開腔，其歌聲便如「行走中的CD」般觸動人心，令全場工作人員瞬間安靜下來，完全沉醉在其深情的演繹中。一眾「中4生」則在旁隨旋律哼歌，營造出陪伴、同行和鼓勵的溫馨感覺。
製作組大玩集體回憶 重現廣東歌黃金年代
今次宣傳片的製作亦花盡心思，為了引領觀眾回到昔日香港廣東歌的黃金年代，製作團隊特別搜集了大量懷舊物品，包括黑膠唱盤、Walkman、卡式唱機、CD播放機及點唱機等，充滿集體回憶的道具，配合許志安的經典歌聲，旨在向廣東歌的輝煌歲月致敬，同時加強傳承的意味。
宣傳片走遍香港特色景點 勉勵港人向前行
除了錄影廠拍攝，「中4生」亦走遍香港多個特色景點取景，包括電影《志明與春嬌》的經典場景九龍灣偉業街天橋、HK68黑膠專門店、太平山Tram View Cafe及白加道等。此舉除了能凸顯「中4生」的貼地感覺，亦能讓觀眾再次感受香港獨有的情懷。製作團隊希望藉着《一步一生》充滿正能量的歌詞，勉勵所有香港人一起向前行。
網民期待爆燈：回憶返哂嚟！
許志安擔任嘉賓評審的消息一出，立即引起網民熱烈期待。不少觀眾都表示非常期待他的專業點評，而宣傳片的精心製作亦備受讚賞。網民紛紛留言：「安仔做評審！呢集必睇！」、「《一步一生》呢首歌真係好代表到中年嘅心聲，選曲一流。」、「見到Walkman、CD機，啲回憶返哂嚟！製作組好有心。」、「好期待睇到條片，喺香港咁多地方取景，一定好有Feel！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期