中年好聲音4｜許志安任嘉賓評審！自彈自唱《一步一生》拍宣傳片 歌聲震懾全場

《中年好聲音4》驚喜宣布，將請來重量級歌手許志安擔任嘉賓評審！為此TVB更特意邀請他與一眾「中4生」拍攝宣傳片，許志安更自彈自唱名曲《一步一生》，其「行走CD」般的歌聲即時震懾全場。究竟這個充滿心思的宣傳片背後有何動人故事？