中年好聲音4｜安歌之夜殘酷賽制曝光！許志安任嘉賓 14強隨時被Foul？

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《中年好聲音4》本周日晚將迎來「安歌之夜」激戰，節目邀得許志安擔任嘉賓評審，十四強選手將面臨全新殘酷賽制，每場最低分的三位選手即時進入待定區，隨時有被淘汰的危險！究竟誰能頂住壓力，誰又會率先出局？

安歌之夜殘酷賽制 許志安經典金曲大考驗

《中年好聲音4》將於本周日（7日）晚8點在翡翠台播映「安歌之夜」上半場，並邀得許志安擔任嘉賓評審，資深傳媒人查小欣、形象顧問兼歌手馬天佑則以「知音人」身份點評。賽制將十四強選手分為上、下半場比賽，每場七位選手需輪流演唱許志安由九十年代至千禧年代的經典金曲。然而，賽制極為殘酷，每場比賽中得分最低的三位選手將會直接進入待定區，待所有選手演出完畢後，評審們將從待定區中選擇淘汰一位選手，戰況絕對緊張刺激。

上半場歌單率先睇 周志康打頭陣唱經典

根據節目組曝光的歌單，「安歌之夜」上半場的七位選手將會獻唱多首膾炙人口的「安歌」。打頭陣的周志康將演唱《一步一生》，其後依次為陳旭培的《我的天 我的歌》、許雲妮的《愛你》、許美琪的《星河感覺》、卓猷燕的《世紀末煙花》、尹景順的《半天假》，並由蔡宓婕以一曲《爛泥》作結。每首都是經典之作，對參賽者的唱功和情感演繹都是一大考驗。

網民熱議賽制太激：好期待又好緊張

新賽制及歌單一出，立即引起網民熱烈討論，不少人對「安歌之夜」表示期待，但同時也為參賽者感到緊張。有網民留言：「嘩！全部都係許志安經典歌，好期待！」「個賽制好殘酷，每場踢3個入待定區，最後仲要foul一個！」「有許志安做嘉賓評審，啲參賽者實好大壓力。」「睇歌單已經覺得好精彩，希望佢哋有好表現。」

中年好聲音4 許志安 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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