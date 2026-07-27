中年好聲音4｜許美琪獲小肥神級和音加持！周國豐狠指失誤被扣分
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昨晚（26日）播出的《中年好聲音4》「原唱之夜」，許美琪與實力派歌手小肥合唱《寵物》，兩人火花四濺，小肥更被讚大晒「神級和音」，成功激發美琪的潛能。然而，正當以為演出順利之際，評審周國豐卻指出她犯下一個嚴重失誤，導致被扣去關鍵分數，與90分擦身而過，究竟發生了什麼事？
許美琪小肥交換花名「美肥」 擦出超強音樂火花
許美琪在昨晚的比賽夥拍小肥，合唱歌曲《寵物》。小肥的加盟無疑為演出注入強心針，他出色的和音技巧被評審鍾鎮濤形容為「神級」，成功將許美琪的唱歌能量完全激發出來。兩人互動充滿火花，表演完畢後，小肥更開玩笑表示兩人已交換了名字：「大家互動到，所以我哋依家交換咗個名，我叫小琪，佢叫美肥。」這個有趣的互動引得全場大笑，最終兩人奪得89分。
鍾鎮濤讚小肥功勞大 周國豐因一事狠扣分數
對於這次演出，評審們有讚有彈。嘉賓評審鍾鎮濤認為小肥功不可沒：「美琪真係要多謝小肥，佢啲和音好幫到你成隻歌一路 build up。」不過，評審周國豐雖然肯定兩人的實力，卻指出了致命失誤：「小肥嘅能量激出咗美琪個能量，本來我係畀90分，但扣咗一分，因為你有一句歌詞甩得好緊要。」原來許美琪在演出中有一句歌詞甩漏，這個失誤直接導致她被扣分，未能衝上90分大關。
網民意見兩極：「好可惜」VS「失誤就係失誤」
對於許美琪因失誤被扣分，網民意見出現分歧。「其實整體好好聽，甩一句半句好可惜！」「小肥啲和音真係世界級，好屈機！」「比賽就係咁殘酷，甩歌詞被扣分好正常。」「周國豐真係好嚴格，不過都係為佢哋好。」「美肥同小琪呢個組合名好搞笑，希望下次再合作啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期