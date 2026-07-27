中年好聲音4｜許美琪獲小肥神級和音加持！周國豐狠指失誤被扣分

昨晚（26日）播出的《中年好聲音4》「原唱之夜」，許美琪與實力派歌手小肥合唱《寵物》，兩人火花四濺，小肥更被讚大晒「神級和音」，成功激發美琪的潛能。然而，正當以為演出順利之際，評審周國豐卻指出她犯下一個嚴重失誤，導致被扣去關鍵分數，與90分擦身而過，究竟發生了什麼事？