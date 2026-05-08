中年好聲音4｜喊包琪許美琪唱《追憶》悼亡母！未開口已淚崩搞喊全場

本周日適逢母親節，《中年好聲音4》上演「人生之歌」主題，多位選手藉歌頌親恩。「喊包琪」許美琪選唱《追憶》悼念亡母，竟在出場前聽到主持車婉婉一句「母親節快樂」便淚如雨下！她強忍淚水上台傾情演繹，超強感染力令全場淚崩，究竟她的歌聲有多催淚？