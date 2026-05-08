中年好聲音4｜喊包琪許美琪唱《追憶》悼亡母！未開口已淚崩搞喊全場

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本周日適逢母親節，《中年好聲音4》上演「人生之歌」主題，多位選手藉歌頌親恩。「喊包琪」許美琪選唱《追憶》悼念亡母，竟在出場前聽到主持車婉婉一句「母親節快樂」便淚如雨下！她強忍淚水上台傾情演繹，超強感染力令全場淚崩，究竟她的歌聲有多催淚？

製作組嚴陣以待防淚崩 許美琪聞母親節快樂秒失守

由於在18強綵排時，大部分選手僅聽到節目開場的預告獨白已忍不住淚流披面，製作組有見及此，在正式比賽當日，特別為打頭陣的許美琪準備一個耳機，以防她聽到獨白後會影響情緒。沒想到千防萬防，美琪還是被主持車婉婉的一句「母親節快樂」觸動心弦，當場淚如雨下，需要稍作平靜後，才能強忍淚水出場，賽前氣氛已相當感人。

許美琪傾情演繹《追憶》 歌聲感染力震懾全場

許美琪登上舞台後，將對亡母的思念全部傾注在歌曲《追憶》之中。她充滿情感的演繹，深深打動了現場的每一個人。歌聲的感染力極強，不單止讓評審肥媽、海兒淚水長流，連台下的戰友們與不少觀眾都紛紛落淚，整個錄影廠瞬間變成一片淚海，場面震撼。

冷靜評審谷婭溦罕有落淚 肥媽激讚：不可多得人才

許美琪的演出威力驚人，就連一向以冷靜見稱的評審谷婭溦亦被感動到罕有落淚，讓身旁的張佳添也驚訝地說：「溦溦都喊呀！」谷婭溦事後解釋，她完全感受到了美琪內心的心痛。而另一位評審肥媽更是對美琪的表現讚不絕口，認為她唱歌時感情到位，更直接以「不可多得的人才」來形容她，給予了極高的評價。

網民洗版期待播出：「聽文字都想喊！」

節目尚未播出，許美琪的感人故事已在網上引起關注，網民紛紛表示期待。
「喊包琪加油！用歌聲將思念傳達俾媽媽聽！」
「連谷婭溦都喊，一定係唱得好入心，星期日要準備定紙巾。」
「淨係睇文字描述都已經眼濕濕，到時睇電視點算！」
「母親節聽呢首歌，肯定會爆喊。」

中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許美琪 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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