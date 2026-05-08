中年好聲音4｜許美琪悼亡母唱《追憶》！一句母親節快樂即爆喊 喊到全場淚崩
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《中年好聲音4》最新一集變眼淚放題！「喊包琪」許美琪為悼念亡母，在母親節獻唱《追憶》，未開口已因一句「母親節快樂」淚如雨下，其後更以歌聲搞喊全場，連一向冷靜的評審谷婭溦亦罕有落淚，場面極度感人！
許美琪未唱先喊！一句母親節快樂秒淚崩
有「喊包琪」之稱的許美琪，在18強綵排時已因聽到節目開場的預告獨白而淚流披面。製作組有見及此，為防她情緒受影響，在正式比賽當日，特意為打頭陣的她準備一個耳機。誰料人算不如天算，當主持人車婉婉在台上說出一句「母親節快樂」時，許美琪瞬間觸動淚腺，淚水奪眶而出，需稍作平靜後才能強忍淚水出場，場面令人心痛。
許美琪《追憶》感染全場！冷靜評審谷婭溦罕有落淚
許美琪選唱歌曲《追憶》獻給天上的媽媽，她在台上將所有思念傾注入歌聲中，極富感染力的演繹，令台下的評審肥媽、海兒、一眾戰友們與不少現場觀眾都紛紛感動落淚。最令人意外的是，連一向以冷靜見稱的評審谷婭溦，亦被其歌聲打動，罕有地流下眼淚，評審張佳添更驚訝地說：「溦溦都喊呀！」可見其歌聲的穿透力有多強勁。
肥媽大讚不可多得！許美琪歌聲感情到位
對於許美琪的表現，評審們都給予高度評價。谷婭溦事後解釋，自己是因為完全「感受到美琪的心痛」才會忍不住落淚。而另一位評審肥媽，更大讚許美琪的感情運用得非常到位，形容她是「不可多得的人才」，對她的表現讚不絕口，認為她成功將悲傷轉化為歌唱的力量，感動了所有人。
網民洗版式心痛：歌聲有畫面！
節目播出後，許美琪的深情演繹引起網民巨大迴響，不少人都表示被她的歌聲深深打動，留言區被一片淚海洗版。網民紛紛留言：「喊死我！今年母親節最催淚嘅表演！」「許媽媽在天之靈一定會好驕傲。」「連谷婭溦都喊，就知有幾犀利，真係唱到心坎裡。」「佢唔係齋喊，係將份思念轉化做力量，好勁！」「聽出耳油，同時又流出眼淚，好複雜嘅感覺，但好好聽！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期