中年好聲音4｜許美琪挑戰K房災難歌《浮誇》！登台衫激似肥媽笑爆全場

「喊包琪」許美琪在最新一集《中年好聲音4》中越級挑戰，選唱陳奕迅的「K房災難級」神曲《浮誇》，勇氣可嘉！不過，在她開口演唱之前，其一身白色流蘇戰衣已率先成為全場焦點，更被評審周國豐搞笑指極有肥媽的登台風格，引發連串爆笑互動，令全場氣氛推至高潮！