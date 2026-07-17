中年好聲音4｜許美琪挑戰K房災難歌《浮誇》！登台衫激似肥媽笑爆全場
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「喊包琪」許美琪在最新一集《中年好聲音4》中越級挑戰，選唱陳奕迅的「K房災難級」神曲《浮誇》，勇氣可嘉！不過，在她開口演唱之前，其一身白色流蘇戰衣已率先成為全場焦點，更被評審周國豐搞笑指極有肥媽的登台風格，引發連串爆笑互動，令全場氣氛推至高潮！
許美琪挑戰陳奕迅《浮誇》 車婉婉直言K房災難級
有「喊包琪」之稱的許美琪，今次一改柔情形象，選唱陳奕迅極具爆炸力的高難度歌曲《浮誇》，令全場大感意外。主持人車婉婉坦言，這首歌在K房絕對屬於災難級別，更生動形容：「我哋會即刻去廁所」，並補充說：「冇聽過有人喺K房唱《浮誇》係唱得好完整。」車婉婉的一番話，不但點出了這首歌的難度之高，也為許美琪的表演增添了巨大的懸念，究竟她會是創造奇蹟，還是引發「災難」呢？
白色流蘇衫撞正肥媽Style 周國豐搞笑點評引發踢爆
在緊張的演唱氛圍中，許美琪的戰衣卻意外帶來輕鬆一刻。她身穿的白色流蘇上衣，被眼利的評審周國豐拿來開玩笑，他搞笑地對許美琪說：「我諗起肥媽登台。」此話一出，鏡頭即轉向哭笑不得的肥媽。評審海兒更即時「踢爆」：「啱啱美琪一上台，肥媽話『佢件衫邊度買㗎』。」原來肥媽本人也看中了這件衫，真相大白後立即笑翻全場，連許美琪本人也忍俊不禁。
網民勁好奇賽果：「究竟係咪真係災難？」
節目預告播出後，網民對許美琪的選曲和爆笑的撞衫事件都表示極度期待。不少網民佩服她的勇氣：「《浮誇》真係好難唱，好佩服美琪嘅勇氣！」亦有網民被撞衫事件笑翻：「笑死，未開口唱件衫已經贏咗話題！肥媽個反應好可愛！」、「周國豐好抵死，咁都諗到肥媽登台！」大家最關心的，始終是她的表現：「好想知佢最後唱成點，究竟係咪真係災難級，定係有驚喜？」、「『喊包琪』唱《浮誇》，個畫面好有衝突感，好期待！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期