中年好聲音 4｜許美琪告別喊包琪！挑戰《給愛麗斯》變跳豆 評審：你係得嘅！
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一向在《中年好聲音 4》舞台上予人感性印象的「喊包琪」許美琪，在周日（8月2日）晚播出的「突破之夜」決心大變身！她找來「中4舞王」鄭家聲助陣排舞，挑戰節奏強勁的《給愛麗斯》，全程笑著跳唱，肺活量備受考驗，最終成功化身「跳豆」，獲評審大讚有驚喜！
許美琪搵鄭家聲排舞 全程笑住跳唱
為了擺脫過往的「喊包」形象，許美琪今次選唱陳奕迅的快歌《給愛麗斯》，歌曲不但節奏感強，歌詞亦相當密集，對她來說是一大挑戰。為此，她特意找來同場的「舞王」鄭家聲為她排舞，務求做到最好。演出時，許美琪全程展現燦爛笑容，配合大量舞蹈動作，絕對考驗她的體能和唱功，與過往的抒情風格形成極大反差。
評審讚似開心跳豆 李思捷笑指被整蠱
對於許美琪的突破，評審們都給予正面評價。海兒欣賞地說：「好少見你喺台上咁開心。」張佳添更大讚她每次演出都有進步：「我覺得今日你呢粒『跳豆』係成功嘅，第一次聽你唱一首快歌，你係得嘅。」不過，「知音人」李思捷則幽默地笑指她被排舞的鄭家聲整蠱：「你每一粒字，佢都幫你排一個動作，所以你係忙到不得了。」引來全場大笑。
網民力撐：努力值得被看見
許美琪的轉變亦引起網民關注，不少人留言為她的努力打氣：「見到美琪笑得咁開心，我都開心埋一份！」、「由喊包變跳豆，呢個突破好大，好欣賞佢嘅勇氣！」、「雖然舞步有啲密，但睇得出佢好努力練習，值得鼓勵！」、「希望佢繼續開心唱歌，唔好再做喊包琪啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期