《中年好聲音4》｜許美琪為追夢辭職！由蘇格蘭返港參賽震驚網民！
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為追夢可以去到幾盡？《中年好聲音4》10強選手許美琪就給出了最震撼的答案！她為了參加比賽，竟毅然辭去在蘇格蘭一份做了多年的工作，遠道飛回香港，實行「斷捨離」式追夢。這份驚人的決心和勇氣，在最新曝光的宣傳照中表露無遺，究竟是甚麼驅使她作出如此巨大的犧牲？
許美琪為參賽斷捨離 辭去蘇格蘭多年工作
在《中年好聲音4》一眾10強選手中，許美琪的參賽經歷可謂最具戲劇性。為了捉緊踏上舞台的夢想，她作出了一個驚人決定——辭去在蘇格蘭一份穩定多年的工作，隻身飛回香港參賽。這種為夢想「斷捨離」的勇氣，在現今世代實屬罕見。在最新的宣傳照中，她化身麻雀雕刻師傅，專注研習雕琢麻雀，其專注的神情彷彿也在「雕琢」自己的人生，決心要將追夢之路走到極致。
許美琪誓言堅持到底：「比賽跌撞都唔會放棄」
付出了如此巨大的代價，許美琪對比賽的決心不言而喻。她坦言追夢之路並不易行，更早已預料到過程中的困難，但她堅定地表示：「比賽會有跌跌撞撞，但我唔會放棄，我會堅持到底。」這份破釜沉舟的氣概，與同為10強的尤淑情互相輝映。尤淑情在宣傳照中細心繪畫瓷器廣彩，她將比賽比喻為製作廣彩，享受在過程中將自己這件「藝術品」雕琢得更通透，兩人的堅持同樣令人敬佩。
網民佩服許美琪勇氣：「呢個決心respect！」
許美琪為追夢而辭職返港的故事曝光後，立即在網上引起熱議，網民一面倒表示佩服。大量留言湧現，大讚其勇氣可嘉：「為咗夢想可以去到咁盡，好佩服佢嘅勇氣！」、「辭職再由蘇格蘭飛返嚟…呢個決心真係respect！」、「中年追夢需要更大嘅勇氣，支持你！」、「希望佢唔好白費心機，一定要喺台上面發光發亮！」、「好好奇佢之前喺蘇格蘭做咩工，犧牲咁大！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期