《中年好聲音4》｜許美琪為追夢辭職！由蘇格蘭返港參賽震驚網民！

為追夢可以去到幾盡？《中年好聲音4》10強選手許美琪就給出了最震撼的答案！她為了參加比賽，竟毅然辭去在蘇格蘭一份做了多年的工作，遠道飛回香港，實行「斷捨離」式追夢。這份驚人的決心和勇氣，在最新曝光的宣傳照中表露無遺，究竟是甚麼驅使她作出如此巨大的犧牲？