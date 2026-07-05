中年好聲音4｜許美琪唱《零時十分》陳松伶聽到想喊 一句演繹最經典

《中年好聲音4》第十三階段「盲盒選歌」賽事持續升溫，12強選手許美琪以一曲《零時十分》獲得92分佳績，三位評審不約而同大讚其「講故事」式唱法。陳松伶更直言聽到想喊，許美琪的演繹成功擺脫原唱Sally的影子，令全場為之動容。