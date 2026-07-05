中年好聲音4｜許美琪唱《零時十分》陳松伶聽到想喊 一句演繹最經典
許美琪盲盒選歌演繹《零時十分》感動全場
本階段賽制要求12強選手根據上回合成績排名依次揀選盲盒，每個盲盒內含三組關鍵字供選手推測歌曲，一經打開即時揭曉曲目。許美琪最終抽中《零時十分》，並以極具感染力的方式重新演繹這首經典作品，最終獲得92分。整首歌曲中，她巧妙運用換氣技巧與情感鋪排，將歌曲中的孤獨與自我對話層層遞進，尤其最後一句「Happy Birthday to me」以說話方式呈現，成為全場最觸動人心的一刻。
陳松伶感動到想喊大讚換氣與故事感俱佳
客席評審陳松伶對許美琪的表現給予極高評價，直言「好喜歡，懂得如何換氣，知道如何用歌聲講故事」，更坦承自己「非常感動，聽到想喊」。常駐評審Maria Cordero同樣讚賞許美琪講故事的唱法，指她有屬於自己的獨特風格，特別欣賞最後一句以「講」代「唱」的處理手法。周國豐則點出「每人夜中，穿起那明艷舞衣」一句為神來之筆，認為該句令整首歌的傷感與積木般層疊的情緒變得更加濃烈。
周國豐認為許美琪成功擺脫原唱Sally影子
《零時十分》原唱為Sally，這首歌曲在樂壇有著深厚的聽眾基礎，要重新演繹而不被原唱光環蓋過並非易事。周國豐特別指出，許美琪的版本成功跳脫出Sally的影子，建立起屬於自己的詮釋方式。本階段比賽設有「知音人」角色，由賈思樂和黃子雄擔任，而評審陣容除了常駐的Maria Cordero、周國豐、張佳添及海兒外，更邀得陳松伶擔任客席評審，為選手提供專業意見。
盲盒選歌賽制殘酷最低分三人面臨淘汰危機
本回合賽制規定最低分的3位選手將進入待定區，由評審在其中淘汰1人，意味著每位選手都必須全力以赴。許美琪以92分的成績暫時穩守安全位置，但12強之間的競爭依然激烈，任何一位選手稍有失準都可能跌入待定區。不少觀眾在社交平台留言表示「美琪唱到好有畫面感」、「最後一句Happy Birthday to me聽到起雞皮」，亦有網民認為她是本季最被低估的實力派選手，期待她在往後賽事繼續突破自我。