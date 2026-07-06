中年好聲音4｜許美琪唱《零時十分》演獨腳戲！竟勾起陳松伶15歲參賽回憶爆喊
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昨晚（5日）《中年好聲音4》賽事中，「喊包琪」許美琪獻唱《零時十分》時，竟將舞台變成獨腳戲劇場，成功奪得92分！她精心準備的舞台道具，加上故事感十足的唱法，不但打動人心，更意外觸動嘉賓評審陳松伶的內心深處，令她回憶起15歲的自己，當場感觸落淚，場面感人。
許美琪蛋糕香檳演獨腳戲奪高分
許美琪在「盲盒選歌」環節抽中葉蒨文經典金曲《零時十分》，為配合歌詞意境，她在舞台上特別準備了生日蛋糕和兩杯香檳，完美重現歌詞「拿着兩杯暖的香檳說，happy birthday to me」的孤寂畫面。她以獨特的「講故事」唱法，將歌曲演繹成一幕感傷的獨腳戲，成功以92分取得全晚第二高分。
陳松伶憶15歲參賽往事當場眼濕濕
許美琪的演出深深打動了嘉賓評審陳松伶，她激讚美琪擁有超強的故事敘事能力。更令人意外的是，陳松伶透露《零時十分》正是她15歲時參加歌唱比賽的歌曲，許美琪的表演讓當年的回憶全部湧上心頭，令她感觸至深，忍不住在評審席上眼泛淚光，場面非常動人。
網民大讚：最有心思嘅表演！
許美琪的劇場式演出獲得網民一面倒好評，紛紛留言大讚：「呢個表演好有心思，直頭係舞台劇級數！」、「將首歌嘅畫面感做到足，好犀利！」、「估唔到可以勾起松松姐姐嘅回憶，呢個位好催淚！」、「喊包琪今次唔係自己喊，係整喊個評判，勁！」、「聽出耳油，好有故事性。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期