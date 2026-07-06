中年好聲音4｜許美琪唱《零時十分》演獨腳戲！竟勾起陳松伶15歲參賽回憶爆喊

昨晚（5日）《中年好聲音4》賽事中，「喊包琪」許美琪獻唱《零時十分》時，竟將舞台變成獨腳戲劇場，成功奪得92分！她精心準備的舞台道具，加上故事感十足的唱法，不但打動人心，更意外觸動嘉賓評審陳松伶的內心深處，令她回憶起15歲的自己，當場感觸落淚，場面感人。