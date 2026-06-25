中年好聲音4｜許美琪陳芷盈組暗黑版Twins！被彈台風生硬似「搶包山搶唔到」？

「喊包琪」許美琪與「中3王菀之」陳芷盈，兩位形象斯文的唱將，在今集《中年好聲音4》竟作出180度大轉變！兩人破格組成「暗黑版Twins」，挑戰搖滾歌曲《龐貝．21世紀》，雖然贏得掌聲，卻被評審孫耀威給出爆笑評價，形容她們的台風似「搶包山但搶唔到」，究竟發生了甚麼事？