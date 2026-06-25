中年好聲音4｜許美琪陳芷盈組暗黑版Twins！被彈台風生硬似「搶包山搶唔到」？
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「喊包琪」許美琪與「中3王菀之」陳芷盈，兩位形象斯文的唱將，在今集《中年好聲音4》竟作出180度大轉變！兩人破格組成「暗黑版Twins」，挑戰搖滾歌曲《龐貝．21世紀》，雖然贏得掌聲，卻被評審孫耀威給出爆笑評價，形容她們的台風似「搶包山但搶唔到」，究竟發生了甚麼事？
許美琪陳芷盈變身Rock妹 李志剛讚「暗黑版Twins」
為了在13強賽事中突圍而出，許美琪與陳芷盈毅然放下斯文形象，齊齊化身搖滾女將。一向予人溫婉感覺的陳芷盈，為了配合許美琪，兩人以華麗搖滾風造型登場，再配上閃令令的水鑽妝容，Rock味爆燈！她們充滿能量的演出贏得全場掌聲，評審李志剛更形容兩人是「暗黑版Twins」，對她們的全新形象給予肯定。
孫耀威狠批肢體生硬 妙喻「搶包山但搶唔到」
正當大家以為她們的突破會獲得一致好評時，評審孫耀威卻提出不同看法。他直指兩人的肢體語言比較生硬，雖然努力想展現搖滾的爆炸力，但效果未如理想。他更拋出一個極具畫面感的比喻，形容她們的表現有點似「搶包山但搶唔到」，雖然用詞搞笑，卻也精準地點出了兩人台風上的不足之處，令場面變得相當有趣。
張佳添讚高音好聽 即場要求海兒示範海豚音
另一位評審張佳添則採取「一啖沙糖一啖屎」的策略，他先讚賞兩人飆高音時的「嗚嗚」聲很好聽，但隨即話鋒一轉，指她們依然略遜於另一位參賽者海兒。為了證明自己的觀點，張佳添更即場要求被譽為「女高音家」的海兒示範完美的海豚音，令戰況升溫，也為節目埋下伏線，讓人好奇海兒的歌聲到底有多震撼。
網民熱議搶包山神比喻：「笑到肚痛！」
孫耀威的「搶包山」比喻播出後，立即成為網民熱話，討論區被瘋狂洗版。
「搶包山搶唔到，孫耀威個比喻太神，精準又好笑！」
「笑到肚痛！以後睇搶包山都會諗起佢哋！」
「暗黑版Twins呢個名好貼切，造型有驚喜！」
「斯文人唱Rock係難啲，有勇氣轉變已經好好！唔好灰心！」
「搞到我都想聽下海兒個海豚音有幾勁，竟然要即場battle！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期