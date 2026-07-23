中年好聲音 4｜許雲妮激罕性感大解放！孖劉雅麗跳唱獲讚似美國天后震驚全場！

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許雲妮在《中年好聲音 4》舞台上迎來驚人突破！她與劉雅麗穿上性感百老匯歌舞服飾，以舞台劇形式跳唱《你為了愛情》，醇厚與沙啞的聲線完美結合，贏盡掌聲。肥媽更激讚她「開咗竅」，究竟她們的表演有多震撼？

許雲妮劉雅麗華麗變身 百老匯式歌舞燃炸舞台

要數今集最具舞台效果的演出，絕對是許雲妮與劉雅麗合唱的《你為了愛情》。劉雅麗醇厚而富磁性的歌聲，與雲妮略帶沙啞且充滿感情的聲線可謂 Perfect Match。兩人穿上華麗的百老匯歌舞服飾，以完整的舞台劇形式邊跳邊唱，將現場氣氛推至高潮，贏得全場如雷掌聲。這次激罕的性感演出，完全顛覆了觀眾對雲妮的既有印象。

肥媽驚呼從未見過 海兒大讚媲美荷里活電影

評審們對許雲妮的蛻變感到非常驚艷，肥媽激動大讚：「我未見過呢個雲妮」、「好似開咗竅！」周國豐則認為雲妮要多謝前輩劉雅麗，正是在對方的帶動下，她才能如此輕鬆自如地在台上跳唱。海兒更是給予極高評價，指兩人的表演水準，讓她聯想起美國樂壇天后 Christina Aguilera 與 Cher 演出的經典歌舞電影《Burlesque》。

米雪呷醋投訴劉雅麗偏心 笑爆全場

除了評審的讚賞，嘉賓席上的米雪更上演搞笑一幕。她竟當場向劉雅麗投訴，半帶玩笑地「呷醋」說：「我有少少呷醋㗎！你同我唱嗰時冇加咁多嘢落去。」這番幽默的發言瞬間引爆全場笑聲，也足見這次表演的設計是何等精彩。

網民激讚雲妮大突破：估唔到佢可以咁Sexy

網民對許雲妮的性感大解放反應熱烈，紛紛留言表示驚喜。「雲妮今晚真係豁出去！完全係一個大驚喜！」「劉雅麗真係舞台女王，帶住雲妮成個表演昇華咗！」「呢個表演可以直接搬去紅館，太有質素！」「成個《Burlesque》嘅感覺出晒嚟，海兒講得好啱！」

中年好聲音4 許雲妮 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許雲妮 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許雲妮 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許雲妮 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許雲妮 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 許雲妮 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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