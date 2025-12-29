中年好聲音4｜許雲妮沙啞聲征服周國豐奪5燈 三孩之母靠兒子一句話重燃音樂夢

《中年好聲音4》最新一集，40歲馬來西亞過江龍許雲妮憑藉獨特的沙啞嗓音技驚四座，連出名「手緊王」周國豐都忍不住激讚有排玩。這位三孩之母不但聲線極具感染力，身形依然保持得相當不錯，更重要的是她參賽背後有個感人故事，原來全靠兒子一句話重燃她的音樂夢想火花。