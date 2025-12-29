中年好聲音4｜許雲妮沙啞聲征服周國豐奪5燈 三孩之母靠兒子一句話重燃音樂夢
許雲妮沙啞聲線征服全場評審
許雲妮選唱《What’s up》一曲，才開口唱了數句，其沙啞得來極具特色的聲線已經成功吸引肥媽及谷婭溦火速撳燈。愈唱愈有信心的她，唱到後段更是力量大爆發，完全展現出專業駐唱歌手的實力。谷婭溦對她的表現讚不絕口：「我一路跟你打拍子、跟你一齊唱，我畀你嘅歌聲感染咗。我好鍾意你把聲，好鍾意你嘅Smoky Voice，沙沙地好正。」
周國豐罕有大讚許雲妮有排玩
最令人意外的是，連出名閹尖兼手緊的周國豐都忍不住大讚許雲妮潛力無限。他分析許雲妮的表現時表示：「你見到燈著晒就有番個信心，於是你好自然地個力量就開始出到嚟，呢首歌如果冇力量，成首歌嘅氣氛同意思都冇晒。我覺得你喺呢個舞台上面應該有排行，加油。」能夠獲得周國豐如此正面的評價，足證許雲妮的實力確實不容小覷。
三孩之母身形依然弗爆惹網民讚賞
現為三位小朋友母親的許雲妮，身形保持得相當不錯，完全看不出已經是40歲兼育有三名子女的「型媽」。她在台上的表現充滿自信，展現出成熟女性的魅力，令不少網民都對這位馬來西亞過江龍刮目相看。她的專業台風和出色聲線，證明了年齡和身份並不會成為追夢的障礙。
許雲妮靠兒子一句話重拾參賽信心
許雲妮在飛來香港參加《中年好聲音4》海選前，曾在個人社交網發文透露參賽的真正原因。原來她曾經因為比賽失利而感到沮喪，但兒子的一句話徹底改變了她的想法。她在文中寫道：「我：哥哥，我問你啊，如果有一天你比賽輸了，你會像我這樣難過嗎？還是你會覺得無所謂？兒子：I will just try again lo。」這句簡單的話語讓她頓時醒悟。
兒子純真話語成為許雲妮追夢動力
許雲妮在社交網繼續分享當時的感受：「那一刻我突然明白，人越長大，越容易被得失心所困擾。而孩子最寶貴的，就是那份純粹的莫忘初衷——跌倒了，再站起來就好了。」她決定以身作則，為了成為兒子的好榜樣，重新燃起對音樂的熱情。最終她寫道：「為了成為兒子的好榜樣，為了再次感受那份單純的勇氣，我決定付諸行動，飛去香港參加《中年好聲音》海選。」