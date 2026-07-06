中年好聲音4｜許雲妮挑戰唱《花火》！獲張佳添激讚：由好靜去到高潮位勁屈機
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在昨晚（5日）播出的《中年好聲音4》中，許雲妮迎來個人一大挑戰，首度嘗試演繹情感細膩的歌曲《花火》。她坦言賽前非常擔心，但最終憑藉溫柔聲線和層層遞進的情感，成功打造視聽雙重享受，更獲評審張佳添激讚其動態控制能力，表現令人刮目相看。
許雲妮首試細膩情歌表現自信
許雲妮在賽前坦言，自己過往未曾試過演唱情感如此細膩的歌曲，因此抽中梁詠琪的《花火》時感到相當擔心。然而，當她真正站上舞台時，卻表現得信心十足，其聲線溫柔而細膩，情緒由平靜到激昂層層遞進，與歌曲的意境高度契合，完美駕馭了這次的挑戰。
張佳添黃子雄齊讚情感投入
許雲妮的突破性演出獲得評審一致好評，張佳添更難掩欣賞之情，激讚道：「我愈來愈喜歡雲妮，你可以由好輕、好仔細、好靜，去到後尾畀到個高潮位畀我。」大讚其聲音的動態範圍極廣。而「知音人」黃子雄亦表示，許雲妮投放情感的演出，讓他聽得非常舒服，完全被她的歌聲所吸引。
網民鼓勵：勇敢嘗試值得加分！
對於許雲妮勇於跳出舒適圈，網民紛紛表示支持和鼓勵。不少人留言：「聽得出佢好用心去唱，感情好真摯。」、「佢把聲唱呢啲慢歌原來好好聽！」、「勇敢嘗試新曲風已經值得加分，仲要唱得咁好。」、「張佳添個comment好中，佢由靜到爆發個位處理得好好。」、「聽得好舒服，有戀愛嘅感覺。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期