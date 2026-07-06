中年好聲音4｜許雲妮挑戰唱《花火》！獲張佳添激讚：由好靜去到高潮位勁屈機

在昨晚（5日）播出的《中年好聲音4》中，許雲妮迎來個人一大挑戰，首度嘗試演繹情感細膩的歌曲《花火》。她坦言賽前非常擔心，但最終憑藉溫柔聲線和層層遞進的情感，成功打造視聽雙重享受，更獲評審張佳添激讚其動態控制能力，表現令人刮目相看。