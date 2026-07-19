中年好聲音4｜許雲妮催淚演繹《怎麼捨得你》 張佳添一席話感動全場

《中年好聲音4》今日（19日）迎來10強淘汰賽首回合，以經典K歌之夜為主題重啟累積排名分制度。黑馬參賽者許雲妮挑戰張學友神曲《怎麼捨得你》，憑極致情感反差震撼全場。她那動人歌聲背後更牽扯出一段催淚無比家庭往事。