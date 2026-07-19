中年好聲音4｜許雲妮催淚演繹《怎麼捨得你》 張佳添一席話感動全場
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《中年好聲音4》今日（19日）迎來10強淘汰賽首回合，以經典K歌之夜為主題重啟累積排名分制度。黑馬參賽者許雲妮挑戰張學友神曲《怎麼捨得你》，憑極致情感反差震撼全場。她那動人歌聲背後更牽扯出一段催淚無比家庭往事。
許雲妮挑戰高難度神曲怎麼捨得你
進入殘酷淘汰階段賽制規定累積得分最低3位將面臨淘汰出局命運，大會特別為今集賽事拍攝極具80及90年代風格音樂錄像作背景。許雲妮登台深情演繹張學友經典作品《怎麼捨得你》，在演唱過程中展現出極具層次感聲音轉換，由最初低聲呢喃逐漸過渡至副歌部分高音爆發。製作組精心營造懷舊卡啦OK氛圍與她充滿故事感聲線互相交織，將整首歌曲苦戀情緒推向最高峰。
張佳添感觸落淚周國豐給予九十分
評審團對這次演唱給予高度評價，張佳添在講評時憶述過去10個月比賽點滴，更令全場激動落淚，他坦言見證每位參賽者跌倒再站起來並直呼「大家都有資格入決賽」。周國豐極度欣賞她處理歌曲細節，盛讚其演出同時具備極端溫柔與極端崩潰，最終給出90分高分。肥媽亦大讚她情感表達非常豐富，但同時點出她坐著唱時出現不夠氣及不夠順暢問題。
許雲妮曾瞞老父偷偷練歌追尋夢想
舞台上耀眼表現源於她對音樂堅持，原來她父親當年由海南島移居馬來西亞捱更抵夜做生意，極度反對女兒踏上收入不穩定演藝路。她讀書時期只能瞞著雙親在夜間偷偷外出唱歌，參加《中年好聲音4》最大心願正是「希望讓父母知道『你個女可以唱到出國』」。後來她發現父親表面反對，實情卻會在床上扮睡覺去細心聆聽她唱歌，事後更會指出舞台表現不足之處，令她激動告白「下一世再下一世再下一世，我都要呢個爸爸同媽媽」。
網民湧入社交平台狂讚演唱具感染力
節目播出後各大網上討論區隨即被洗版，大批觀眾被其真摯動人演繹深深打動。有網民留言表示「聽親佢唱歌都忍唔住喊」、「佢將首歌唱出咗自己味道」，認為其黑馬姿態絕對有資格躋身總決賽終極7強。亦有觀眾針對她與父親感人互動展開熱烈討論，指「扮瞓覺偷聽個女唱歌真係好有畫面感」、「完全感受到嗰種愛在心裡口難開父愛」，並紛紛集氣希望她能在接下來4個回合保持水準爭奪冠軍寶座。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期