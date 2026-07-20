中年好聲音4｜許雲妮仙氣登場被封黑馬！周國豐預言殺入總決賽？
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作為最後一位登場的選手，許雲妮身穿優雅高衩白連身裙，仙氣十足地獻唱《怎麼捨得你》。她憑藉空靈唱腔成功奪得90分，更被評審張佳添封為「黑馬」，連一向嚴格的周國豐都看好她，究竟她的表演有何魔力？
許雲妮仙氣登場 空靈唱腔融化人心
許雲妮壓軸登場，以一襲優雅的白色高衩連身裙亮相，滲出陣陣仙氣，視覺上已先聲奪人。她獻唱經典歌曲《怎麼捨得你》，以獨特的空靈唱腔傳遞感情，成功打動評審，奪得90分。評審張佳添對她的表現給予了極高評價，更將她封為比賽的「黑馬」，大讚：「雲妮係我哋比賽嘅黑馬，感情唔單止到位，係融化到人。」而在MV中，她亦邀得「中2生」梁浩賢擔任男主角，為演出增添故事性。
周國豐分析極端矛盾 預言許雲妮入總決賽
除了張佳添，評審周國豐亦對許雲妮的演繹讚譽有加。他深入分析指出，這首歌曲的演繹難度極高，因為：「呢首歌要極端溫柔，但同時要有極端崩潰，呢個極端嘅矛盾同時喺一首歌出現係好難。」周國豐認為許雲妮成功做到了這種矛盾情感的結合，並在最後給予了極高的期望，直接向她喊話：「但我想講，雲妮，好希望可以喺總決賽見到你。」這番話被視為是預言她極有潛力殺入總決賽。
網民大讚禾稈冚珍珠：聽到起雞皮
許雲妮的「黑馬」姿態引起網民關注，不少人都對她的空靈歌聲留下深刻印象。「許雲妮真係黑馬！平時好低調，一開聲就嚇親人！」「佢個仙氣look加埋空靈聲線，絕配！」「聽到張佳添話『融化到人』，我完全同意！」「連周國豐都開金口叫佢入總決賽，今次穩了！」「呢啲先係禾稈冚珍珠！聽出耳油。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期