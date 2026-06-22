中年好聲音4｜許雲妮李佳合唱《再度孤獨》！孫耀威激讚：好有女人味
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《中年好聲音4》13強選手許雲妮，由黑馬變大熱，進步神速！昨晚（21日）她與《中1》亞軍李佳合唱《再度孤獨／逝去的愛》，兩人以黑白貼身晚裝登場，散發濃濃女人味，更勇奪92分佳績！嘉賓評審孫耀威睇到心心眼，激讚表演「好正」！
許雲妮李佳黑白雙煞 神級處理震撼全場
在昨晚的「中123助力賽」中，許雲妮與師姐李佳的合作火花四濺。兩人分別穿上一黑一白貼身晚裝，甫登場已艷壓全場。舞台設計極具心思，李佳主動讓出C位給許雲妮，自己在旁上演內心戲。當音樂突然停頓，許雲妮一句「Love is over」的高音極具穿透力，瞬間將情緒推至高峰，被形容為「神級處理」。雲妮的磁性沙聲，配上李佳渾厚有力的歌聲，完美演繹出中年女性骨子裡的韻味。
孫耀威給出滿分 海兒大讚李佳完美助攻
兩人的精彩演出獲得評審一致好評，最終奪得92分。嘉賓評審孫耀威更給出滿分20分，並激動表示：「好耐冇見過咁有女人味嘅表演，真係好正！」評審海兒則特別點名讚揚李佳的無私精神，指她唱得好之餘，更甘願當綠葉，將舞台中心讓給師妹許雲妮發揮，完美示範了如何助攻又不搶風頭，達到「一加一大於二」的絕佳效果。
許雲妮由黑馬變大熱 進步驚人
由海選一路殺入13強的許雲妮，在比賽過程中進步神速，表現愈戰愈勇，早已由當初的黑馬份子，蛻變成現時的大熱門之一。今次得到唱功強勁的師姐李佳加持，許雲妮亦成功把握機會，展現出自己獨有的魅力與實力，再次證明自己有力挑戰更高位置。
網民力撐許雲妮：今次真係大熱風範
節目播出後，不少網民都對許雲妮的進步感到驚喜，並大讚她與李佳的合作。網民紛紛留言：「許雲妮進步神速，今次真係大熱風範！」、「李佳真係最佳師姐，識得抬舉師妹又唔搶戲，好大方！」、「兩個把聲夾埋好有feel，聽到起雞皮！」、「嗰句Love is over真係不得了！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期