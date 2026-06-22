中年好聲音4｜許雲妮李佳合唱《再度孤獨》！孫耀威激讚：好有女人味

《中年好聲音4》13強選手許雲妮，由黑馬變大熱，進步神速！昨晚（21日）她與《中1》亞軍李佳合唱《再度孤獨／逝去的愛》，兩人以黑白貼身晚裝登場，散發濃濃女人味，更勇奪92分佳績！嘉賓評審孫耀威睇到心心眼，激讚表演「好正」！