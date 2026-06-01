中年好聲音4｜許雲妮唱《你怎麼捨得我難過》淚灑舞台！自爆常被渣男飛：多謝佢哋

《中年好聲音4》參賽者許雲妮憑藉獨特沙啞聲線，眼濕濕演繹《你怎麼捨得我難過》斬獲92分！她在台上唱至淚灑當場，更自爆慘痛感情經歷，直言要多謝所有傷過她的渣男。究竟是怎樣的過去，讓她能將歌曲演繹得如此撕心裂肺，連評審都聽到起雞皮？