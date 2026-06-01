中年好聲音4｜許雲妮唱《你怎麼捨得我難過》淚灑舞台！自爆常被渣男飛：多謝佢哋
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《中年好聲音4》參賽者許雲妮憑藉獨特沙啞聲線，眼濕濕演繹《你怎麼捨得我難過》斬獲92分！她在台上唱至淚灑當場，更自爆慘痛感情經歷，直言要多謝所有傷過她的渣男。究竟是怎樣的過去，讓她能將歌曲演繹得如此撕心裂肺，連評審都聽到起雞皮？
許雲妮淚灑舞台 唱出被飛感覺
許雲妮在台上以其標誌性的沙啞聲線，眼泛淚光地演繹經典歌曲《你怎麼捨得我難過》，將當中被拋棄的痛楚感覺發揮得淋漓盡致。唱畢後她更情緒崩潰，淚灑舞台，更一度搞笑地用主持車婉婉的衣服拭淚，引得全場笑聲。許雲妮坦言，今次最大的挑戰是將一首觀眾耳熟能詳的歌曲，以全新的方式演繹，最終她憑藉真情流露的表現，成功獲得92分晉級。
許雲妮自爆慘痛經歷：多謝所有渣男
當被問到為何能如此投入時，許雲妮竟大方承認自己過往的感情經歷相當坎坷，直言經常被「渣男」拋棄。她更苦笑著表示，要多謝所有曾經傷害過她的渣男，因為正是這些經歷，才讓她能夠將歌曲中的感情完全釋放出來。這番真情剖白，讓在場人士無不為她的坦率和勇敢感到動容，也解釋了為何她的歌聲如此有故事感。
評審激讚許雲妮：聽到起雞皮！
許雲妮充滿故事性的演出，令評審們留下深刻印象。周國豐便毫不吝嗇地激讚：「喺第四季入面，你係我其中一個睇好嘅歌手。」張佳添亦形容她的演出很有畫面感，直言：「好似睇緊一套戲。」令他意猶未盡。而陳海兒更被她歌聲的感染力所震撼，大讚她末段由細漸大的聲線處理，令她全身起雞皮：「啲雞皮由我隻手蔓延到我塊面。」
網民心痛力撐：有故事嘅聲音最動人
節目播出後，不少網民都對許雲妮的經歷表示心痛，同時力撐她將傷痛轉化為歌唱的力量。網民紛紛留言：「呢啲先係真正嘅用生命唱歌，聽到好心痛！」、「把聲好特別，好有辨識度，一聽就記得。」、「多謝渣男嗰句真係笑中有淚，好勇敢嘅女仔！」、「92分絕對值得，希望佢之後可以唱啲開心嘅歌，唔使再諗起啲衰人。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期