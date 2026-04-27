中年好聲音4｜許雲妮驚到跌地！克服恐懼與高巴合唱 雙雙爆喊感動全場
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昨晚《中年好聲音4》上演了極為感人的一幕！許雲妮在得知要與科亞高巴搭檔時，竟因語言不通的壓力而驚到跌在地上。然而，她最終克服恐懼站上舞台，與拍檔完成了一場觸動人心的表演，兩人更在台上雙雙落淚，引爆全場淚腺，究竟是怎樣的表演能有如此大的魔力？
許雲妮賽前驚到跌地 憂英文溝通唔到科亞高巴
在比賽前，當許雲妮得知自己將與外籍選手科亞高巴合唱時，她表現出極大的恐懼，更一度驚嚇到跌坐在地上。她事後坦言，最大的壓力來源是擔心自己的英語能力不足，無法將《祝福／驛動的心》歌詞中的深層意思完整地翻譯給拍檔知曉。不過，經過一番掙扎後，她決定拋開雜念，輕鬆面對，並告訴自己：「對邊隊都係咁唱，唔好去擔心呢樣嘢。」
台上合唱《祝福》爆喊 許雲妮科亞高巴引爆全場淚腺
去到正式比賽時，許雲妮與科亞高巴全情投入合唱《祝福／驛動的心》。兩人雖然語言不通，卻憑藉音樂跨越了隔閡，將歌曲中的情感發揮得淋漓盡致。唱到表演的最後，兩人似乎都完全沉浸在歌曲的意境中，情緒失控，忍不住在台上雙雙落淚，真摯的情感流露不僅讓現場觀眾為之動容，更成功引爆全場淚腺，場面極為感人。
海兒大讚觸動人心：「好似兩個靈魂攬住咁唱！」
這個充滿情感的表演深深觸動了評審海兒的心，她對兩人的演出給予了極高評價，更用了一句非常唯美的比喻來形容她的感受：
「好似兩個靈魂攬住咁樣唱，係一個好 Touching 嘅表演！」
海兒的精準點評，完美總結了這個表演的動人意境。雖然許雲妮與科亞高巴最終以89分，2分之差惜敗對手，但他們觸動靈魂的演出，無疑成為了當晚最令人難忘的畫面之一。
網民睇到眼濕濕：「呢個表演係藝術！」
節目播出後，網民紛紛表示被兩人的表演深深感動，留言區充滿淚水與讚美。
「睇到我起雞皮，跟住佢哋一齊喊！」
「音樂真係無分國界，完全感受到佢哋嘅感情。」
「海兒個comment好絕，『兩個靈魂攬住』，形容得太好！」
「雖然輸咗，但呢個表演係我心目中嘅No. 1！」
「許雲妮好叻女，成功克服心理關口！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期