中年好聲音4｜許雲妮驚到跌地！克服恐懼與高巴合唱 雙雙爆喊感動全場

昨晚《中年好聲音4》上演了極為感人的一幕！許雲妮在得知要與科亞高巴搭檔時，竟因語言不通的壓力而驚到跌在地上。然而，她最終克服恐懼站上舞台，與拍檔完成了一場觸動人心的表演，兩人更在台上雙雙落淚，引爆全場淚腺，究竟是怎樣的表演能有如此大的魔力？