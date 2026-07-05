中年好聲音4｜許雲妮挑戰梁詠琪《花火》1大蛻變獲張佳添激讚
許雲妮盲盒抽中梁詠琪《花火》挑戰細膩情歌
本階段賽制要求12強選手根據上回合成績排名依次揀選盲盒，每個盲盒設有三組關鍵字，選手需憑關鍵字推測並選擇適合自己的歌曲，盲盒一經打開即時揭曉曲目。許雲妮選擇了「中低音」、「情感細膩」及「連貫旋律」三組關鍵字，最終抽中梁詠琪經典作品《花火》。同場選手均認為這首歌非常適合許雲妮的聲線特質，但對她而言卻是一次全新嘗試，因為她過往從未演繹過如此細膩柔情的曲風。
添Sir讚許雲妮從粗枝大葉蛻變為柔情演繹
評審張佳添對許雲妮的表現給予極高評價，他直言：「越來越喜歡許雲妮，一開始覺得許雲妮唱歌有種粗枝大葉的感覺，但今次《花火》的歌詞非常細膩，很有柔情。」張佳添特別指出許雲妮今次將歌曲的動態範圍發揮得非常出色，「可以從很輕柔、很仔細、很平靜，到後尾的高潮位」，層次分明。客席評審陳松伶亦有在場見證這場演出，而肥媽Maria Cordero則表示：「沒有懷疑過許雲妮的感情發揮」，但留意到她咬字偏向低音區域，整體認為許雲妮比節目初期的表現進步明顯。
《中年好聲音4》盲盒選歌賽制考驗選手應變能力
《中年好聲音4》自開播以來一直備受關注，節目由常駐評審Maria Cordero、周國豐、張佳添及海兒坐鎮，並邀請不同客席評審助陣。本階段除了盲盒選歌的刺激賽制外，更繼續設有「知音人」角色，由資深藝人賈思樂和黃子雄操刀，為選手提供指導。賽制規定本回合最低分的3位選手將進入待定區，評審將從中淘汰1位，競爭壓力可想而知。許雲妮能夠在如此高壓環境下突破自我，以91分的成績安全過關，足見她在比賽歷程中的成長。
網民驚嘆許雲妮進步幅度讚賞突破舒適圈
許雲妮今次演出隨即引起網民熱議，不少觀眾對她的蛻變感到驚喜，「以前覺得佢唱歌比較豪邁，估唔到可以咁溫柔」、「91分實至名歸，進步真係好大」。亦有網民認為盲盒選歌的賽制反而幫助選手跳出舒適圈，「如果唔係盲盒，佢未必會揀呢類歌，反而發掘到另一面」。部分觀眾更期待許雲妮在往後賽事中能否延續今次的細膩風格，「希望佢之後可以繼續展現多面性，唔好走返舊路」。