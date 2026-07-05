中年好聲音4｜許雲妮挑戰梁詠琪《花火》1大蛻變獲張佳添激讚

《中年好聲音4》進入第十三階段盲盒選歌環節，12強選手許雲妮憑關鍵字抽中梁詠琪《花火》，一首從未挑戰過的細膩情歌竟令評審張佳添直言「越來越喜歡」。最終許雲妮以91分完成演出，評審對她的蛻變給予高度肯定。