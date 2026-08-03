中年好聲音4｜許雲妮唱《餓狼傳說》被狠批！評審直指欠挑逗感兼甩Beat
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一向擅長演繹女人味慢歌的許雲妮，在TVB節目《中年好聲音 4》舞台上尋求突破，大膽挑戰節奏感強勁的張學友快歌《餓狼傳說》。雖然她已盡力展現舞台魅力，但演出卻遭到評審們連番批評，直指她未能唱出歌曲精髓，究竟問題出在哪裡？
許雲妮挑戰快歌餓狼上身 評審狠批唔夠挑逗
為了跳出舒適圈，許雲妮今次選唱與自己風格截然不同的《餓狼傳說》，希望讓觀眾看到她動感的一面。雖然她在台上已盡力展現「餓狼」般的舞台魅力，但評審周國豐與張佳添卻認為她未能唱出歌曲應有的挑逗意境。周國豐直接點評：「唔止要性感，甚至係挑逗，餓狼喎！」張佳添亦表示同意，認為她的演繹可以更大膽：「前面可以多啲挑逗，但一定要點到即止，唔使多，一段就夠。」
林志美點評技術失誤：中間甩咗少少拍子
除了意境拿捏不足，許雲妮在技術層面亦出現失誤。評審林志美雖然肯定她唱出了性感感覺，但同時亦指出了致命傷：「不過中間甩咗少少拍子，所以我會扣咗你分。」在多位評審指出問題後，許雲妮的突破嘗試最終只獲得90分，成績在眾多參賽者中僅屬一般，未能憑這次挑戰創出佳績，臉上難掩失望之情。
網民意見兩極：勇氣可嘉但爭啲味道
對於許雲妮的演出，網民意見出現兩極化。有支持者認為她勇氣可嘉：「肯跳出comfort zone已經好勁！」「其實都唔差，係首歌太難carry。」但亦有不少觀眾認同評審的看法：「同意評判，真係唱唔出餓狼嗰種飢渴感。」「甩beat真係好明顯，下次揀返慢歌啦！」「突破係好，但都要揀啱歌先得。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期