學霸級「中4林峯」現身 澳洲心理師擁3個Master驚人背景曝光
《中年好聲音4》第二集將於本周日播出，其中一位參賽者謝昉益因聲底似林峯而備受關注，更被發現是擁有3個碩士學位的超級學霸。這位來自澳洲的心理諮詢師不僅歌藝了得，學歷背景更是令人驚嘆，成為本季最具話題性的參賽者之一。
謝昉益獻唱《睡公主》獲評審激讚
在第二集的盲選環節中，謝昉益選擇挑戰高難度歌曲《睡公主》，憑藉紮實的歌唱基本功成功吸引評審注意。海兒對他的表現讚不絕口，直言「你基本功全部都唔錯嘅，拍子、音準、氣都幾好嘅」，認為雖然他在台上略顯緊張，但整體演出水準依然相當出色。張佳添更是毫不猶豫地為他按燈，顯示對其實力的認可。
周國豐指謝昉益聲底似林峯
最令人印象深刻的是周國豐的點評，他直接指出謝昉益的聲底與林峯相似，更建議這可能成為他日後選歌的方向。周國豐表示「我覺得你聲底有啲似林峯，會唔會係日後你一個揀歌嘅選擇呢？」這個比較立即引起現場關注，也讓謝昉益瞬間獲得「學霸級林峯」的稱號。評審們普遍認為他的聲線具有獨特魅力，在眾多參賽者中相當突出。
澳洲心理諮詢師擁3個碩士學位
除了歌唱實力備受肯定外，謝昉益的學歷背景更是驚人。現職澳洲註冊心理諮詢師的他，竟然擁有3個碩士學位，分別是可持續發展、幼兒教育及心理諮詢，學術成就相當卓越。這樣的教育背景在《中年好聲音4》的舞台上極為罕見，也讓他成為本季最具話題性的「學霸級」參賽者，證明了他不僅在音樂方面有天賦，在學術領域同樣表現出色。
網民熱議學霸歌手組合
謝昉益的出現在網上引起熱烈討論，不少網民對這位集學霸與歌手於一身的參賽者感到驚艷。有網民留言表示「真係人比人比死人，又會唱歌又咁高學歷」，也有人好奇他會否考慮在香港發展音樂事業。部分觀眾更期待他能在後續比賽中帶來更多驚喜，認為他的多元背景為節目增添了不少看點，讓《中年好聲音4》的競爭更加激烈。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期