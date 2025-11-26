學霸級「中4林峯」現身 澳洲心理師擁3個Master驚人背景曝光

《中年好聲音4》第二集將於本周日播出，其中一位參賽者謝昉益因聲底似林峯而備受關注，更被發現是擁有3個碩士學位的超級學霸。這位來自澳洲的心理諮詢師不僅歌藝了得，學歷背景更是令人驚嘆，成為本季最具話題性的參賽者之一。