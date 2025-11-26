學霸級「中4林峯」現身 澳洲心理師擁3個Master驚人背景曝光

《中年好聲音4》第二集將於本周日播出，其中一位參賽者謝昉益因聲底似林峯而備受關注，更被發現是擁有3個碩士學位的超級學霸。這位來自澳洲的心理諮詢師不僅歌藝了得，學歷背景更是令人驚嘆，成為本季最具話題性的參賽者之一。

謝昉益獻唱《睡公主》獲評審激讚

在第二集的盲選環節中，謝昉益選擇挑戰高難度歌曲《睡公主》，憑藉紮實的歌唱基本功成功吸引評審注意。海兒對他的表現讚不絕口，直言「你基本功全部都唔錯嘅，拍子、音準、氣都幾好嘅」，認為雖然他在台上略顯緊張，但整體演出水準依然相當出色。張佳添更是毫不猶豫地為他按燈，顯示對其實力的認可。

周國豐指謝昉益聲底似林峯

最令人印象深刻的是周國豐的點評，他直接指出謝昉益的聲底與林峯相似，更建議這可能成為他日後選歌的方向。周國豐表示「我覺得你聲底有啲似林峯，會唔會係日後你一個揀歌嘅選擇呢？」這個比較立即引起現場關注，也讓謝昉益瞬間獲得「學霸級林峯」的稱號。評審們普遍認為他的聲線具有獨特魅力，在眾多參賽者中相當突出。

澳洲心理諮詢師擁3個碩士學位

除了歌唱實力備受肯定外，謝昉益的學歷背景更是驚人。現職澳洲註冊心理諮詢師的他，竟然擁有3個碩士學位，分別是可持續發展、幼兒教育及心理諮詢，學術成就相當卓越。這樣的教育背景在《中年好聲音4》的舞台上極為罕見，也讓他成為本季最具話題性的「學霸級」參賽者，證明了他不僅在音樂方面有天賦，在學術領域同樣表現出色。

網民熱議學霸歌手組合

謝昉益的出現在網上引起熱烈討論，不少網民對這位集學霸與歌手於一身的參賽者感到驚艷。有網民留言表示「真係人比人比死人，又會唱歌又咁高學歷」，也有人好奇他會否考慮在香港發展音樂事業。部分觀眾更期待他能在後續比賽中帶來更多驚喜，認為他的多元背景為節目增添了不少看點，讓《中年好聲音4》的競爭更加激烈。

中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
中年好聲音4 謝昉益 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

