中年好聲音 4｜鄭仲豪棄Rock風改編《想你》！破格演繹獲林志美激讚：從心出發
廣告
在《中年好聲音 4》舞台上一直以Rock爆形象示人的鄭仲豪，於周日（8月2日）晚播出的「突破之夜」中，竟一反常態收起搖滾風格，在台上自彈自唱改編成Swing Jazz及Reggae風格的Beyond名曲《想你》，其破格演繹不但帶來驚喜，更獲嘉賓評審林志美高度評價，大讚他是「從心出發」！
鄭仲豪自彈自唱 破格改編Beyond《想你》
為了在「突破之夜」展現不一樣的自己，鄭仲豪毅然捨棄自己最擅長的Rock風，將Beyond的經典金曲《想你》進行大膽改編，融入Swing Jazz及Reggae元素。他在台上自彈自唱，從容不迫的演出，為這首家傳戶曉的歌曲注入了全新的靈魂和節奏感，讓觀眾和評審都耳目一新，見識到他音樂上的多樣性。
嘉賓林志美高度評價 讚演出從容有心
鄭仲豪的這次音樂實驗，成功贏得嘉賓評審、創作歌手林志美的高度讚賞。林志美讚揚鄭仲豪的演出非常從容，感覺他除了擁有純熟的技巧外，更重要的是能夠從心出發去表演，她表示：「仲豪玩第二啲 Groove 嘅歌都好 OK。」這番話肯定了他在不同音樂風格上的駕馭能力。
周國豐大讚有驚喜 網民：聽到唔同味道
另一位評審周國豐亦對鄭仲豪的破格演出感到驚喜，直言：「今晚令到我哋可以發掘到、欣賞到仲豪嘅 Reggae 係正嘅！」網民對這次改編亦反應正面，紛紛留言：「估唔到《想你》可以咁樣唱，好有新鮮感！」、「證明佢唔係淨係識Rock，音樂才華好全面！」、「林志美講得啱，感覺到佢真係好享受個舞台，係有心嘅表演！」、「呢個版本好Chill，聽得好舒服！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期