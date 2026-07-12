中年好聲音4｜鄭仲豪《不來也不去》藏洋蔥 卻因1缺點陷危機 評審點出失分位
鄭仲豪獻唱《不來也不去》送別離世好友
鄭仲豪在台上透露選唱這首歌的原因，是因為有朋友已經離開了自己，希望藉此曲送給對方。他的演繹充滿沉重感情，將失去摯友的痛楚融入每一句歌詞之中，現場氣氛一度凝重。嘉賓評審梁漢文點評時表示「整首歌的感情是沒有問題的」，肯定了鄭仲豪在情感投入方面的表現，但同時指出「假音唔夠支撐，的確有瑕疵」。海兒則從技術層面分析，認為這種柔情歌曲反而更難控制，對歌手的要求極高，最終鄭仲豪獲得86分。
梁漢文海兒評價鄭仲豪技術瑕疵成致命傷
鄭仲豪今次選擇以柔情路線出戰，與他過往在節目中展現的搖滾風格截然不同。上一回合他與顏米羔以金屬搖滾合唱獲得孫耀威給予滿分，更奪得該回合MVP，當時他感觸地向三個孩子獻言，令不少觀眾眼濕濕。然而今次轉換風格演繹陳奕迅的慢歌，假音位的不穩定成為失分關鍵，86分的成績令他跌入本回合最低分三位選手之列，需要面對評審「退庭投票」的淘汰危機。
鄭仲豪從《全民造星5》轉戰中年好聲音4的搖滾路
鄭仲豪曾是《全民造星5》選手及男子組合MATCH成員，今季轉戰《中年好聲音4》後一直備受關注。這位來自馬來西亞的三孩之父，早在比賽初段僅獲3燈時已獲評審高度評價，周國豐曾指他「把聲好有性格，有辨認度，有少少Beyond黃家駒早期影子」。他的孩子目前不在香港，鄭仲豪曾表示計劃闖入決賽後帶孩子來現場觀看演出，今次跌入待定區無疑為他的決賽之路增添變數。
網民心痛鄭仲豪跌入待定區憂被淘汰
節目播出後，鄭仲豪的表現隨即在網上引起討論。有網民留言表示「仲豪唱到好有感情，聽到佢講送畀離開嘅朋友真係好心酸」，亦有人認為「搖滾先係佢嘅主場，柔情歌真係唔係佢強項」。不少觀眾對他跌入待定區感到擔憂，紛紛留言「唔好淘汰仲豪呀，佢上次MVP唱到咁正」、「假音位的確有啲可惜，但成首歌嘅情感係到位嘅」。今集比賽最低分3位選手需經評審退庭投票淘汰1人，《中年好聲音4》10強名單正式誕生，鄭仲豪能否驚險過關成為觀眾最關心的懸念。