中年好聲音4｜鄭仲豪《不來也不去》藏洋蔥 卻因1缺點陷危機 評審點出失分位

今晚《中年好聲音4》播出11強比賽，主題為「我們都是這樣失戀的」，邀得梁漢文任嘉賓評審，劉浩龍及憑《正義女神》爆紅的劉倬昕擔任知音人。曾參加《全民造星5》的鄭仲豪選唱陳奕迅《不來也不去》，將歌曲獻給已離世的朋友，唱得極為沉重催淚，但假音位的瑕疵最終令他僅獲86分跌入待定區，命運懸於一線。