中年好聲音4｜鄭仲豪盲盒選歌刻意收斂 評審陳松伶直指「浪費咗！」
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《中年好聲音4》進入第十三階段盲盒選歌環節，12強選手鄭仲豪作為首位出場參賽者，憑關鍵字「音域極廣」、「澎湃高音」、「鐵漢搖滾悄歌」選中《愛要怎麼說出口》，最終獲得87分，評審意見卻出現明顯分歧。
鄭仲豪首位出場自彈自唱演繹經典情歌
鄭仲豪在盲盒選歌環節中率先登場，以自彈自唱方式演繹《愛要怎麼說出口》，現場氣氛相當投入，連鼓手Donald老師都隨節奏全情投入演奏。這位Rock風格鮮明的選手今次刻意收斂搖滾本色，嘗試以柔和方式詮釋經典情歌，展現出與以往截然不同的一面。然而87分的成績在12強競爭中是否足夠安全，仍然是未知之數。
陳松伶直言鄭仲豪浪費嘶啞聲線優勢
客席評審陳松伶對鄭仲豪的表現給出直接建議，她表示：「我真係覺得佢係一個Rock友，今次係收斂咗，但建議可以多升半個Key，咁就可以發揮的更加好。」她更指出鄭仲豪今次呼吸位置未能拿到嘶啞聲音，直言「覺得浪費了」。張佳添則認為開場大吼非常醒神，但隨後演唱逐漸下滑變得鬆散，又要兼顧彈吉他導致分神，認為「吉他應該給信心，而不是令其分神」。海兒則持較正面態度，認為開場非常扎實，整體表演穩陣，柔和面向都發揮得好。
盲盒選歌賽制12強面臨殘酷淘汰危機
本階段賽制規定12強選手按上回合成績排名依次揀選盲盒，每個盲盒包含三組關鍵字，選手需憑關鍵字推測並選擇適合自己的歌曲，盲盒一經打開即時揭曉曲目。最低分3位選手將進入待定區，由常駐評審Maria Cordero、周國豐、張佳添、海兒聯同客席評審陳松伶共同決定淘汰其中1位。知音人賈思樂和黃子雄亦繼續坐鎮，賈思樂坦言今次並非鄭仲豪最好的表現，但非常enjoy，「好似看他的個人演唱會」。
網民熱議Rock友唱慢歌究竟係突破定係失策
鄭仲豪今次大膽轉型引起網民兩極討論，有觀眾認為他嘗試突破固有形象值得欣賞，展現出作為歌手的多面性；但亦有網民認為盲盒選歌本身就是考驗選手應變能力，鄭仲豪明知自己強項在搖滾嘶吼，卻未能在柔情曲目中找到發揮空間，87分的成績在12強中隨時跌入待定區邊緣。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期