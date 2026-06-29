中年好聲音4｜鄭仲豪顏米羔Rock爆舞台！獨創「嘔泥聲」唱腔奪95分震驚全場

昨晚（6月28日）播出的《中年好聲音4》戰況激烈，當中「Rock友」鄭仲豪與顏米羔的組合石破天驚，憑藉一曲《黑色狂迷》的音樂劇式演繹，加上鄭仲豪極具標誌性的重金屬「嘔泥聲」唱腔，成功引爆全場氣氛，最終斬獲95分成為全場最高分！到底這個瘋狂的表演如何征服一眾評審？