中年好聲音4｜鄭仲豪顏米羔Rock爆舞台！獨創「嘔泥聲」唱腔奪95分震驚全場

最新娛聞
東方新地

廣告

昨晚（6月28日）播出的《中年好聲音4》戰況激烈，當中「Rock友」鄭仲豪與顏米羔的組合石破天驚，憑藉一曲《黑色狂迷》的音樂劇式演繹，加上鄭仲豪極具標誌性的重金屬「嘔泥聲」唱腔，成功引爆全場氣氛，最終斬獲95分成為全場最高分！到底這個瘋狂的表演如何征服一眾評審？

鄭仲豪顏米羔上演音樂劇 嘔泥聲炒熱氣氛

昨晚打頭陣出場的鄭仲豪與顏米羔，選擇合唱《黑色狂迷》。曾擔任導演的顏米羔提議將演出結合音樂劇元素，表達「我就是我」、無需活在別人影子下的主題。兩人充滿張力的對手戲瞬間點燃舞台，而鄭仲豪獨特的重金屬「嘔泥聲」唱法更是技驚四座，令全場觀眾為之瘋狂，最終以95分佳績傲視群雄，鄭仲豪更憑藉超凡表現一舉拿下本場MVP！

孫耀威給出滿分激讚 肥媽睇好鄭仲豪演戲潛力

兩人的創意演出獲得評審一致好評，其中孫耀威更是毫不吝嗇地給出20分滿分，並當場「入坑」成為粉絲，大讚：「你哋兩位又多咗一個 fans」！而評審肥媽亦對鄭仲豪的表演天分讚不絕口，認為他除了唱歌外，在演戲方面同樣潛力無限，直言：「可以做戲！」

海兒被嘔泥聲俘虜 搞笑金句贈興全場爆笑

另一位評審海兒同樣被鄭仲豪的「嘔泥聲」深深吸引，不過她對表演中的一個小細節提出了幽默的疑問，她笑著說：「但你剝衫時，我心諗入面都仲係有衫嘅，剝嚟做乜？」此話一出，隨即引發全場爆笑，為緊張的比賽增添了不少歡樂氣氛。

網民洗版式討論 激讚表演夠癲夠狂

節目播出後，網民反應極度熱烈，紛紛留言討論這個震撼的表演。不少網民表示：「鄭仲豪把聲好癲！真係嘔泥咁！」、「米羔個導演功力唔係講笑，成個show好完整！」、「95分實至名歸，今季MVP大熱！」、「海兒個comment笑死，問得好！」

中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音4 鄭仲豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 