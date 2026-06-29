中年好聲音4｜鄭仲豪顏米羔Rock爆舞台！獨創「嘔泥聲」唱腔奪95分震驚全場
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昨晚（6月28日）播出的《中年好聲音4》戰況激烈，當中「Rock友」鄭仲豪與顏米羔的組合石破天驚，憑藉一曲《黑色狂迷》的音樂劇式演繹，加上鄭仲豪極具標誌性的重金屬「嘔泥聲」唱腔，成功引爆全場氣氛，最終斬獲95分成為全場最高分！到底這個瘋狂的表演如何征服一眾評審？
鄭仲豪顏米羔上演音樂劇 嘔泥聲炒熱氣氛
昨晚打頭陣出場的鄭仲豪與顏米羔，選擇合唱《黑色狂迷》。曾擔任導演的顏米羔提議將演出結合音樂劇元素，表達「我就是我」、無需活在別人影子下的主題。兩人充滿張力的對手戲瞬間點燃舞台，而鄭仲豪獨特的重金屬「嘔泥聲」唱法更是技驚四座，令全場觀眾為之瘋狂，最終以95分佳績傲視群雄，鄭仲豪更憑藉超凡表現一舉拿下本場MVP！
孫耀威給出滿分激讚 肥媽睇好鄭仲豪演戲潛力
兩人的創意演出獲得評審一致好評，其中孫耀威更是毫不吝嗇地給出20分滿分，並當場「入坑」成為粉絲，大讚：「你哋兩位又多咗一個 fans」！而評審肥媽亦對鄭仲豪的表演天分讚不絕口，認為他除了唱歌外，在演戲方面同樣潛力無限，直言：「可以做戲！」
海兒被嘔泥聲俘虜 搞笑金句贈興全場爆笑
另一位評審海兒同樣被鄭仲豪的「嘔泥聲」深深吸引，不過她對表演中的一個小細節提出了幽默的疑問，她笑著說：「但你剝衫時，我心諗入面都仲係有衫嘅，剝嚟做乜？」此話一出，隨即引發全場爆笑，為緊張的比賽增添了不少歡樂氣氛。
網民洗版式討論 激讚表演夠癲夠狂
節目播出後，網民反應極度熱烈，紛紛留言討論這個震撼的表演。不少網民表示：「鄭仲豪把聲好癲！真係嘔泥咁！」、「米羔個導演功力唔係講笑，成個show好完整！」、「95分實至名歸，今季MVP大熱！」、「海兒個comment笑死，問得好！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期