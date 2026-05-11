中年好聲音4｜鄭仲豪自彈自唱《不見不散》冧妻！肥媽破例激讚：值得
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《中年好聲音 4》昨晚戰況激烈，「Rock 友」鄭仲豪手持結他自彈自唱Beyond金曲《不見不散》，期間更指向台下愛妻大放閃光彈，場面超甜蜜！最令人驚訝的是，一向反對參賽者自彈自唱的評審肥媽，竟罕有地破例激讚，究竟鄭仲豪的表演有何魔力，能讓肥媽都改變立場？
鄭仲豪Rock爆自彈自唱《不見不散》 突指台下老婆Sweet爆全場
「Rock 友」鄭仲豪昨晚選唱Beyond的《不見不散》，可謂如魚得水。他自彈自唱與現場樂隊配合得天衣無縫，略帶沙啞的歌聲充滿搖滾味道，將歌曲的堅持與深情演繹得淋漓盡致。當唱到其中一句「完全是因你可以在旁」時，他更突然指向觀眾席上的老婆，公開示愛，甜蜜舉動引來全場歡呼。最終他憑藉穩定發揮，奪得89分直接晉級。
鄭仲豪誓言與理想不見不散：令愛我嘅人值得擁有更好嘅我
談及選歌原因，鄭仲豪表示這首歌是獻給身邊所有支持自己的人，特別是家人。他更藉此機會發表追夢宣言，眼神堅定地說：「我一定要同我嘅理想講不見不散，咁樣我先可以成為更好嘅人，令愛我嘅人值得擁有更好嘅我。」這番話不僅表達了他對音樂的熱愛與執著，更展現了一個中年追夢者為家人奮鬥的決心，非常有型。
肥媽打破慣例罕有讚賞：你對音樂嘅執着係做到
鄭仲豪的表演最關鍵的亮點，莫過於獲得了肥媽的「破例」肯定。眾所周知，肥媽在節目中一向反對參賽者自彈自唱，認為會影響專注度。然而，這次她卻對鄭仲豪的表現讚不絕口，打破了自己的慣例，直言：「值得嘅，你對音樂嘅執着係做到。」這句讚賞份量十足，不僅是對他音樂實力的肯定，更是對他堅持搖滾態度的最大鼓勵。
網民大讚有Heart：中年追夢嘅典範
節目播出後，網民對鄭仲豪的表演一致好評。「好有型！自彈自唱 Beyond 嘅歌，仲要唱得咁有火！」「指住老婆嗰下真係Man爆，識得感恩嘅男人最吸引！」「連肥媽都讚，證明佢真係有料到，唔係齋擺甫士。」「『同理想講不見不散』，呢句好中！支持中年人追夢！」「佢老婆喺台下一定好冧，嫁啱人喇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期