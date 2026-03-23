中年好聲音 4｜鄭仲豪棄搖滾唱騷靈風！Live Band加持奪93分 評審激讚：行正大運
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昨晚（22日）《中年好聲音 4》迎來首次Live Band現場演奏，上弦參賽者鄭仲豪竟大膽捨棄自己擅長的搖滾風格，轉而挑戰騷靈曲風的《Lose Control》，結果一鳴驚人！他充滿激情的沙啞歌聲完美駕馭歌曲，勇奪全晚最高的93分，技驚四座。評審們對其突破讚不絕口，肥媽更直指他「行正大運」。
鄭仲豪轉風格挑戰《Lose Control》 沙啞靚聲震撼全場
一直以搖滾風格見稱的鄭仲豪，在昨晚的比賽中作出驚人決定，選唱騷靈味道極濃的《Lose Control》，與下弦的羅天宇對戰。在現場樂隊的強力伴奏下，鄭仲豪的演出如虎添翼，其略帶沙啞而充滿激情的歌聲，將歌曲中那種瘋狂失控的感覺演繹得淋漓盡致，成功俘虜了所有評審的心。最終他以93分的超高分數，不僅擊敗對手，更成為全晚最高分的參賽者，順利晉級下一回合。
肥媽大讚鄭仲豪行正大運 周國豐：你冇Lose到Control
鄭仲豪的精彩演出讓評審們一致給予高度評價。肥媽興奮地表示，鄭仲豪遇上首次Live Band伴奏簡直是「行正大運」，她解釋：「因為呢隻歌同 Live Band 一齊唱係好緊要，你唱歌同 Live Band 係唔使睇，係 Feel！」大讚他與樂隊的融合度極高。而另一位評審周國豐則對他的細節處理讚不絕口：「我最鍾意你唱『Control』呢個字，首歌叫《Lose Control》，但你冇 Lose 到，而且呈現到好多個版本『Control』出嚟。」。
網民洗版力撐鄭仲豪突破 封佢做今集MVP
鄭仲豪的破格演出同樣在網上引起熱烈討論，網民紛紛洗版留言，大讚他的勇氣與實力。不少觀眾表示：「估唔到佢唱騷靈都咁掂！完全係另一個層次！」、「Live band真係差好遠，成個場氣氛俾佢燃點晒！」、「佢絕對係今集嘅MVP，穩定又有突破！」更有網民認為這次的表現為他增添了冠軍相：「之前淨係覺得佢搖滾好勁，原來可以咁全面，睇好佢入決賽！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期