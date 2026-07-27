中年好聲音4｜鄭仲豪圓夢與Supper Moment合唱《幸福之歌》！肥媽力推：直接加入啦

昨晚（26日）《中年好聲音4》「原唱之夜」，「Rock 友」鄭仲豪終於圓夢，與偶像樂隊Supper Moment主音Sunny同台合唱《幸福之歌》！兩個「Band仔」的合作擦出超強火花，仲豪更憑招牌「嘔泥聲」奪得93分佳績，現場氣氛高漲，評審肥媽更即場向Sunny建議招攬他入隊，場面相當搞笑！