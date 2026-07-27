中年好聲音4｜鄭仲豪圓夢與Supper Moment合唱《幸福之歌》！肥媽力推：直接加入啦
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昨晚（26日）《中年好聲音4》「原唱之夜」，「Rock 友」鄭仲豪終於圓夢，與偶像樂隊Supper Moment主音Sunny同台合唱《幸福之歌》！兩個「Band仔」的合作擦出超強火花，仲豪更憑招牌「嘔泥聲」奪得93分佳績，現場氣氛高漲，評審肥媽更即場向Sunny建議招攬他入隊，場面相當搞笑！
鄭仲豪Sunny默契爆棚 招牌嘔泥聲獲93分高分
「Rock 友」鄭仲豪一直視Supper Moment為偶像，今次能與主音Sunny合唱，賽前他已信心滿滿表示兩個「Band仔」走在一起無需磨合，已默契十足。舞台上，在Sunny的強力「加持」下，仲豪的招牌「嘔泥聲」發揮得更加淋漓盡致，兩人一唱一和將《幸福之歌》的熱血感推向高峰，最終奪得93分。唱畢後，興奮的仲豪更笑言能與偶像合唱，已經可以無憾離開這個舞台，足見其激動心情。
鍾鎮濤讚有Band味 肥媽叫Sunny考慮招攬鄭仲豪
兩人的精彩演出獲得評審一致好評，嘉賓評審鍾鎮濤大讚仲豪的歌聲很有「Band」的味道，更斷言：「相信好多Band 想搵你做 Singer。」肥媽更按捺不住，直接向台下的Sunny喊話，叫他考慮邀請仲豪加入Supper Moment！而張佳添則用一個有趣的比喻來形容仲豪的興奮：「我 Feel 到你（仲豪）仲開心過同靚女食燭光晚餐。」對此，仲豪亦毫不猶豫地爽快回答：「梗係啦。」
Band仔樂迷暴動：「呢個組合好正！」
節目播出後，不少樂迷都感到非常興奮，留言區被瘋狂洗版。「兩個Band仔夾埋一齊真係好正！成個台都炸開咗！」「仲豪嘅嘔泥聲配Sunny嘅聲線，竟然咁夾！」「肥媽講得啱，Supper Moment不如考慮下加多個成員啦！」「睇得出仲豪真係好開心，完全係粉絲見偶像嘅樣！」「今晚最期待就係呢個演出，果然冇令我失望！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期