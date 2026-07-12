中年好聲音4｜鄭家聲挑戰側田《KONG》 評審狠批開局失利 周國豐揭失分關鍵

《保濟丸130週年呈獻：中年好聲音4》今晚播出「我們都是這樣失戀的」主題回合，11強選手以經典失戀歌一決高下。曾以5燈直接晉級、被評審讚歌聲「Sexy有深度」的35歲加拿大髮型師鄭家聲，今次挑戰側田高難度作品《KONG》卻未能如願搶分，評審直指其演繹策略出現致命失誤。