中年好聲音4｜鄭家聲挑戰側田《KONG》 評審狠批開局失利 周國豐揭失分關鍵
鄭家聲挑戰側田《KONG》僅獲88分遭評審質疑
鄭家聲今晚選唱側田名曲《KONG》，最終僅獲得88分成績。嘉賓評審梁漢文聽畢後建議他可以嘗試唱高半度，認為這樣或許更能發揮其聲線優勢。張佳添則直言側田的歌曲要求太高，並指出「陰柔、仔細的歌曲會比較適合佢」，暗示鄭家聲今次選曲未能揚長避短。周國豐更一針見血指出關鍵問題：「一開始進入歌曲的時候應該已經要最好」，但鄭家聲卻選擇用後半部搶分，導致開場已經失分，整體表現未能達到評審期望。
賽制規定最低分三位跌入待定區面臨淘汰危機
今個回合賽制規定，11強選手演唱完畢後，最低分的3位選手將跌入待定區，隨後評審團會進行「退庭投票」，從待定區中淘汰1位選手，正式產生《中年好聲音4》10強名單。鄭家聲的88分成績是否足以令他避開待定區，成為今晚最大懸念。本集同場嘉賓評審還有憑劇集《正義女神》「惡魔少年高成彬」爆紅的劉倬昕，而「知音人」則由劉浩龍擔任，陣容鼎盛。
鄭家聲從多倫多海選冠軍到5燈晉級一路備受期待
現年35歲的鄭家聲來自加拿大多倫多，現職髮型師及跳舞導師，早於2015年曾簽約唱片公司準備出道，卻苦等一年半無聲無氣，更被人潑冷水指「你呢個年紀唔係幾討好」、「記住你個樣，唔係一個靚仔嚟嘅」。直到《中年好聲音》誕生，令他重燃追夢希望。他在《中年好聲音4》多倫多站海選奪得第一名回港參賽，首回合更以5燈直接晉級，獲張佳添盛讚「把聲好Sexy，要痛有痛，要慘有慘」，海兒亦讚其歌聲「真誠好有深度」，一度被視為奪冠熱門之一。
網民熱議鄭家聲選曲策略是否過於冒險
鄭家聲今晚的表現在社交平台引起熱烈討論，不少網民認為他選唱側田的《KONG》屬於高風險決定。有觀眾留言「側田啲歌真係唔係人人都hold到，佢應該揀返適合自己聲線嘅歌」，亦有人表示「佢之前唱《他不愛我》咁有感情，今次揀錯歌浪費咗實力」。不過亦有支持者力撐「88分唔算低，希望佢唔好跌入待定區」，更有人翻出他過往5燈晉級的片段，感嘆「同一個人表現可以差咁遠」。