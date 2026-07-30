中年好聲音 4｜鄭家聲Rap《愛是懷疑》突發意外！甩耳機淡定一腳踢開 評審激讚：好似睇緊總決賽
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《中年好聲音 4》「突破之夜」上演連場激戰，當中「中4舞王」鄭家聲的演出更爆出驚險一幕！他首次在舞台挑戰Rap，演繹陳奕迅的《愛是懷疑》，期間竟跳到甩耳機，但他臨危不亂，帥氣一腳將耳機踢開，專業表現獲評審激讚，周國豐更形容感覺像在看總決賽！
鄭家聲首挑戰Rap 舞台意外變亮點
作為舞功強勁的選手，鄭家聲在周日（8月2日）晚的節目中決心挑戰自己，首次在《中4》舞台上表演Rap。他演繹《愛是懷疑》時，加入大量充滿動感的舞步，但氣息依然穩定。表演期間，他右耳的耳機突然鬆脫飛出，正當觀眾為他捏一把汗時，鄭家聲竟面不改容，順勢一腳將耳機踢到台邊，動作乾脆俐落，完全沒有影響演出，盡顯大將之風。
張佳添讚台風型爆 周國豐稱達總決賽水平
這個突發意外，反而成為了鄭家聲的加分位。評審張佳添對他臨危不亂的反應讚不絕口，激動地說：「我直情當咗係台風，好型呀嗰吓！」周國豐則笑言自己化身會計師，拿著歌詞逐句核對他的Rap：「因為我揸住份歌詞睇佢 Rap，睇吓啲歌詞你唱錯幾多，大家請畀掌聲佢係唱啱晒。」最後，周國豐更給予極高評價：「我好似睇緊總決賽！」
網民洗版大讚：冠軍級應變
鄭家聲的專業表現震撼網民，紛紛留言洗版：「嗰一腳真係型到裂開！完全係神級反應！」、「將舞台意外變成Highlight，呢啲就係實力！」、「唔單止Rap得好，應變能力仲要係冠軍級數！」、「周國豐話似睇緊總決賽，我完全同意！太強了！」、「呢個男人真係舞台王者！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期