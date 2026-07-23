中年好聲音 4｜鄭家聲揭與李健達昔日淵源！大膽改編經典《也許不易》評審激讚好正！
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《中年好聲音 4》舞台上驚爆昔日淵源！鄭家聲透露原來早與前輩李健達合作過，兩人更將李健達經典名曲《也許不易》重新改編，加入高低八度「二重唱」，破格演繹產生驚人化學作用，連評審張佳添都忍不住激讚「好正」！
鄭家聲李健達重逢揭秘 大膽改編經典《也許不易》
鄭家聲與原唱者李健達的合作充滿故事性。鄭家聲在台上透露，原來自己與前輩早有淵源：「之前同前輩一齊出過一隻雜錦碟，跟住又醒番起唱《天若有情》都係達哥寫。」這次世紀重逢，兩人決定將李健達的經典名曲《也許不易》進行重新改編，除了加入 Ad-lib 外，更在副歌其中一段挑戰高難度「二重唱」，由家聲唱高 8 度，李健達則唱低 8 度，大膽的音樂嘗試令人耳目一新。
張佳添激讚化學作用：你畀到新鮮感我
這個充滿巧思的改編，所產生的驚人化學作用，成功征服了評審。音樂人出身的張佳添對此讚不絕口，他激動地表示，這個版本為他帶來了極大的新鮮感，完全超出了他的預期。他毫不吝嗇地給予極高評價，連環大讚：「你畀到新鮮感我」、「好正！」可見這次高手過招的音樂實驗非常成功。
網民驚嘆神級改編：高手過招就係唔同
這個技驚四座的表演在網上引起熱議，網民紛紛驚嘆於兩人的音樂造詣。「估唔到《也許不易》可以咁樣唱！高低八度和音聽到起雞皮！」「原來佢哋咁早已經識，今次合作真係世紀重逢！」「高手級數嘅表演，唔係淨係唱歌，係玩音樂！」「張佳添講得啱，真係好新鮮，好正！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期